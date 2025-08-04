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AS Roma Fan Token Fiyatı (ASR)

Listelenmedi

AS Roma Fan Token (ASR) Canlı Fiyat Grafiği

$5,06
$5,06$5,06
-%2,801D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü AS Roma Fan Token (ASR) Fiyatı

AS Roma Fan Token (ASR), şu anda 5,02 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 38,25M USD piyasa değerine sahiptir. ASR / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

AS Roma Fan Token Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
-%3,59
AS Roma Fan Token 24 saatlik fiyat değişimi
7,62M USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında AS Roma Fan Token (ASR) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, AS Roma Fan Token / USD fiyat değişimi, $ -0,187030014632536.
Son 30 gün içerisinde, AS Roma Fan Token / USD fiyat değişimi, $ +6,4055837540.
Son 60 gün içerisinde, AS Roma Fan Token / USD fiyat değişimi, $ +7,0202290400.
Son 90 gün içerisinde, AS Roma Fan Token / USD fiyat değişimi, $ +2,998208228539897.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,187030014632536-%3,59
30 Gün$ +6,4055837540+%127,60
60 Gün$ +7,0202290400+%139,85
90 Gün$ +2,998208228539897+%148,29

AS Roma Fan Token (ASR) Fiyat Analizi

En güncel AS Roma Fan Token fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 4,96
$ 4,96$ 4,96

$ 5,25
$ 5,25$ 5,25

$ 26,64
$ 26,64$ 26,64

-%2,04

-%3,59

-%5,59

AS Roma Fan Token (ASR) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 38,25M
$ 38,25M$ 38,25M

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7,62M
7,62M 7,62M

AS Roma Fan Token (ASR) Nedir?

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AS Roma Fan Token (ASR) Kaynağı

Resmi Websitesi

AS Roma Fan Token (ASR) Token Ekonomisi

AS Roma Fan Token (ASR) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. ASR tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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ASR Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 ASR / VND
132.101,3
1 ASR / AUD
A$7,7308
1 ASR / GBP
3,765
1 ASR / EUR
4,3172
1 ASR / USD
$5,02
1 ASR / MYR
RM21,2346
1 ASR / TRY
204,1634
1 ASR / JPY
¥737,94
1 ASR / ARS
ARS$6.848,535
1 ASR / RUB
400,9474
1 ASR / INR
440,3042
1 ASR / IDR
Rp82.295,0688
1 ASR / KRW
6.952,9008
1 ASR / PHP
287,395
1 ASR / EGP
￡E.243,1688
1 ASR / BRL
R$28,112
1 ASR / CAD
C$6,8774
1 ASR / BDT
606,0144
1 ASR / NGN
7.617,599
1 ASR / UAH
207,075
1 ASR / VES
Bs617,46
1 ASR / CLP
$4.824,22
1 ASR / PKR
Rs1.405,7506
1 ASR / KZT
2.690,218
1 ASR / THB
฿162,9492
1 ASR / TWD
NT$149,9976
1 ASR / AED
د.إ18,4234
1 ASR / CHF
Fr4,016
1 ASR / HKD
HK$39,3568
1 ASR / MAD
.د.م45,3306
1 ASR / MXN
$94,5768
1 ASR / PLN
18,574
1 ASR / RON
лв21,9876
1 ASR / SEK
kr48,5936
1 ASR / BGN
лв8,4838
1 ASR / HUF
Ft1.729,2394
1 ASR / CZK
106,7252
1 ASR / KWD
د.ك1,5311
1 ASR / ILS
17,068