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Asia Coin Fiyatı (ASIA)

Listelenmedi

Asia Coin (ASIA) Canlı Fiyat Grafiği

$0,04673112
$0,04673112$0,04673112
-%0,701D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Asia Coin (ASIA) Fiyatı

Asia Coin (ASIA), şu anda 0,04673112 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 2,34M USD piyasa değerine sahiptir. ASIA / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Asia Coin Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
-%0,72
Asia Coin 24 saatlik fiyat değişimi
50,00M USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Asia Coin (ASIA) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Asia Coin / USD fiyat değişimi, $ -0,00033944802091658.
Son 30 gün içerisinde, Asia Coin / USD fiyat değişimi, $ -0,0053307824.
Son 60 gün içerisinde, Asia Coin / USD fiyat değişimi, $ -0,0002149865.
Son 90 gün içerisinde, Asia Coin / USD fiyat değişimi, $ -0,00687796281416512.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,00033944802091658-%0,72
30 Gün$ -0,0053307824-%11,40
60 Gün$ -0,0002149865-%0,46
90 Gün$ -0,00687796281416512-%12,82

Asia Coin (ASIA) Fiyat Analizi

En güncel Asia Coin fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0,04669778
$ 0,04669778$ 0,04669778

$ 0,04710345
$ 0,04710345$ 0,04710345

$ 1,32
$ 1,32$ 1,32

-%0,17

-%0,72

-%6,67

Asia Coin (ASIA) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 2,34M
$ 2,34M$ 2,34M

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50,00M
50,00M 50,00M

Asia Coin (ASIA) Nedir?

Asia Coin(ASIA) is the native token (ERC20) of Asia Exchange and aiming to be widely used in Asian markets among Diamonds,Gold and Crypto dealers. AsiaX Team is now offering crypto trading combined with 360,000+ loose diamonds stock search engine . AsiaEx-instant crypto exchange designed for secure level of protection ensuring complete anonymity. Online Diamond Exchange-crypto to diamonds solution allowing major cryptocurrencies to be exchanged to certified stones with a laser inscription of a unique ID. Users are able to list certified diamonds for sale once verified as vendors. Asia Coin is now available on a few major exchanges such as Uniswap, ,SushiSwap,P2PB2B,Coinsbit,IndoEx and Waves Exchange. Circulating Supply:19,100,100 ASIA Max Supply:100,000,000 ASIA

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Asia Coin (ASIA) Kaynağı

Resmi Websitesi

Asia Coin (ASIA) Token Ekonomisi

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ASIA Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 ASIA / VND
1.229,7294228
1 ASIA / AUD
A$0,0719659248
1 ASIA / GBP
0,03504834
1 ASIA / EUR
0,0401887632
1 ASIA / USD
$0,04673112
1 ASIA / MYR
RM0,1976726376
1 ASIA / TRY
1,9005546504
1 ASIA / JPY
¥6,86947464
1 ASIA / ARS
ARS$63,75293046
1 ASIA / RUB
3,7324145544
1 ASIA / INR
4,0987865352
1 ASIA / IDR
Rp766,0838118528
1 ASIA / KRW
64,7244704448
1 ASIA / PHP
2,67535662
1 ASIA / EGP
￡E.2,2636554528
1 ASIA / BRL
R$0,261694272
1 ASIA / CAD
C$0,0640216344
1 ASIA / BDT
5,6413808064
1 ASIA / NGN
70,912138044
1 ASIA / UAH
1,9276587
1 ASIA / VES
Bs5,74792776
1 ASIA / CLP
$44,90860632
1 ASIA / PKR
Rs13,0861155336
1 ASIA / KZT
25,043207208
1 ASIA / THB
฿1,5168921552
1 ASIA / TWD
NT$1,3963258656
1 ASIA / AED
د.إ0,1715032104
1 ASIA / CHF
Fr0,037384896
1 ASIA / HKD
HK$0,3663719808
1 ASIA / MAD
.د.م0,4219820136
1 ASIA / MXN
$0,8804143008
1 ASIA / PLN
0,172905144
1 ASIA / RON
лв0,2046823056
1 ASIA / SEK
kr0,4523572416
1 ASIA / BGN
лв0,0789755928
1 ASIA / HUF
Ft16,0974689064
1 ASIA / CZK
0,9935036112
1 ASIA / KWD
د.ك0,0142529916
1 ASIA / ILS
0,158885808