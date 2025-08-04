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Polkadot Fiyatı(DOT)

Polkadot (DOT) Canlı Fiyat Grafiği

$3,628
$3,628$3,628
+%1,051D
USD

DOT Canlı Fiyat Verileri ve Bilgileri

Polkadot (DOT), şu anda 3,629 USD fiyatından işlem görmektedir ve 5,82B USD piyasa değerine sahiptir. DOT / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Polkadot Ana Piyasa Performansı:

$ 8,91M USD
24 saatlik işlem hacmi
+%1,05
Polkadot 24 saatlik fiyat değişimi
1,60B USD
Dolaşımdaki arz

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DOT Fiyat Performansı USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için Polkadot fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,0377+%1,05
30 Gün$ +0,26+%7,71
60 Gün$ -0,406-%10,07
90 Gün$ -0,289-%7,38
Bugünkü Polkadot Fiyatı Değişimi

Bugün, DOT, $ +0,0377 (+%1,05) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

Polkadot 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ +0,26 (+%7,71) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

Polkadot 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, DOT değişimi $ -0,406 (-%10,07) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

Polkadot 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ -0,289 (-%7,38) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

DOT Fiyat Bilgisi

En güncel Polkadot fiyatı bilgilerini keşfedin: 24 saat En Düşük ve En Yüksek, ATH ve günlük değişimler:

$ 3,528
$ 3,528$ 3,528

$ 3,666
$ 3,666$ 3,666

$ 55,043
$ 55,043$ 55,043

-%0,17

+%1,05

-%14,33

DOT Piyasa Bilgisi

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 5,82B
$ 5,82B$ 5,82B

$ 8,91M
$ 8,91M$ 8,91M

1,60B
1,60B 1,60B

Polkadot (DOT) Nedir?

Polkadot, Polkadot'un ortak güvenlik şemsiyesi içinde birlikte hareket eden esnek, özerk ekonomiler için giriş engellerinin düşük olduğu bir platformdur. Polkadot, yalnızca blok zinciri teknolojisinde değil, aynı zamanda daha adil eşler arası dijital yargı yetkilerini sağlamaya yönelik bir devrimdir.

Polkadot, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Polkadot yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
- DOT staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda Polkadot hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, Polkadot satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

Polkadot Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, Polkadot, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte DOT fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen Polkadot fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

Polkadot Fiyat Geçmişi

DOT fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak DOT kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen Polkadot fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

Polkadot (DOT) Token Ekonomisi

Polkadot (DOT) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. DOT tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

Polkadot (DOT) Satın Alma

Nasıl Polkadot satın alacağınızı mı arıyorsunuz? Süreç oldukça basit ve sorunsuzdur! Adım adım Polkadot Nasıl Satın Alınır kılavuzumuzu takip ederek MEXC üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Size MEXC'de nasıl hesap açacağınızı ve çeşitli uygun ödeme seçeneklerini nasıl kullanacağınızı gösteren ayrıntılı talimatlar ve video eğitimleri sunuyoruz.

DOT Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 DOT / VND
95.497,135
1 DOT / AUD
A$5,58866
1 DOT / GBP
2,72175
1 DOT / EUR
3,12094
1 DOT / USD
$3,629
1 DOT / MYR
RM15,35067
1 DOT / TRY
147,62772
1 DOT / JPY
¥533,463
1 DOT / ARS
ARS$4.904,04915
1 DOT / RUB
288,61437
1 DOT / INR
316,33993
1 DOT / IDR
Rp59.491,79376
1 DOT / KRW
5.026,31016
1 DOT / PHP
208,74008
1 DOT / EGP
￡E.173,90168
1 DOT / BRL
R$20,10466
1 DOT / CAD
C$4,97173
1 DOT / BDT
438,09288
1 DOT / NGN
5.490,13265
1 DOT / UAH
149,76883
1 DOT / VES
Bs446,367
1 DOT / CLP
$3.520,13
1 DOT / PKR
Rs1.016,80951
1 DOT / KZT
1.944,7811
1 DOT / THB
฿117,79734
1 DOT / TWD
NT$108,28936
1 DOT / AED
د.إ13,31843
1 DOT / CHF
Fr2,9032
1 DOT / HKD
HK$28,45136
1 DOT / MAD
.د.م32,80616
1 DOT / MXN
$68,33407
1 DOT / PLN
13,35472
1 DOT / RON
лв15,89502
1 DOT / SEK
kr35,01985
1 DOT / BGN
лв6,09672
1 DOT / HUF
Ft1.247,90423
1 DOT / CZK
77,00738
1 DOT / KWD
د.ك1,099587
1 DOT / ILS
12,37489

Polkadot Kaynağı

Polkadot hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Whitepaper
Resmi Polkadot Websitesi
Blok Gezgini

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