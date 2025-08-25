SPLAT Hakkında Daha Fazla Bilgi

SPLAT Fiyat Bilgileri

SPLAT Resmi Websitesi

SPLAT Token Ekonomisi

SPLAT Fiyat Tahmini

Kazanç

Airdrop+

Haberler

Blog

Akademi

ASK SPLAT Logosu

ASK SPLAT Fiyatı (SPLAT)

Listelenmedi

1 SPLAT / USD Canlı Fiyatı:

$0,02324934
$0,02324934$0,02324934
-%5,501D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD
ASK SPLAT (SPLAT) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-08-25 09:20:04 (UTC+8)

ASK SPLAT (SPLAT) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,02313412
$ 0,02313412$ 0,02313412
24 sa Düşük
$ 0,02564952
$ 0,02564952$ 0,02564952
24 sa Yüksek

$ 0,02313412
$ 0,02313412$ 0,02313412

$ 0,02564952
$ 0,02564952$ 0,02564952

$ 0,02564952
$ 0,02564952$ 0,02564952

$ 0,02287814
$ 0,02287814$ 0,02287814

-%0,95

-%7,34

--

--

ASK SPLAT (SPLAT) canlı fiyatı $0,02325145. SPLAT, son 24 saat içinde en düşük $ 0,02313412 ve en yüksek $ 0,02564952 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. SPLAT için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,02564952, en düşük fiyatı ise $ 0,02287814 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, SPLAT son bir saatte -%0,95 değişim gösterdi, 24 saatte -%7,34 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

ASK SPLAT (SPLAT) Piyasa Bilgileri

$ 15,25M
$ 15,25M$ 15,25M

--
----

$ 22,21M
$ 22,21M$ 22,21M

656,70M
656,70M 656,70M

956.699.516,6894346
956.699.516,6894346 956.699.516,6894346

Şu anki ASK SPLAT piyasa değeri $ 15,25M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki SPLAT arzı 656,70M olup, toplam arzı 956699516.6894346. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 22,21M.

ASK SPLAT (SPLAT) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, ASK SPLAT / USD fiyat değişimi, $ -0,00184263960127216.
Son 30 gün içerisinde, ASK SPLAT / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, ASK SPLAT / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, ASK SPLAT / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,00184263960127216-%7,34
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

ASK SPLAT (SPLAT) Nedir?

SPLAT is the first AI-powered crypto trading terminal built with traders, not against them. At its core, SPLAT combines real-time execution with an intelligent LLM (large language model) that acts as your trading companion. Whether you’re buying meme coins on Solana or trading perps on Hyperliquid, SPLAT bridges the gap between advanced tools and intuitive guidance. Unlike most platforms that extract value from users, SPLAT flips the script. Every trade you make contributes directly back into the ecosystem — funding buybacks, staking rewards, and seasonal bonuses for the community. The vision is simple: a trading terminal where AI handles the heavy lifting, while users own the upside.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

ASK SPLAT (SPLAT) Kaynağı

Resmi Websitesi

ASK SPLAT Fiyat Tahmini (USD)

ASK SPLAT (SPLAT) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? ASK SPLAT (SPLAT) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak ASK SPLAT için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

ASK SPLAT fiyat tahminini hemen kontrol edin!

SPLAT Varlığından Yerel Para Birimlerine

ASK SPLAT (SPLAT) Token Ekonomisi

ASK SPLAT (SPLAT) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. SPLAT tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: ASK SPLAT (SPLAT) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü ASK SPLAT (SPLAT) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı SPLAT fiyatı, 0,02325145 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
SPLAT / USD güncel fiyatı nedir?
SPLAT / USD güncel fiyatı $ 0,02325145. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
ASK SPLAT varlığının piyasa değeri nedir?
SPLAT piyasa değeri $ 15,25M USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki SPLAT arzı nedir?
Dolaşımdaki SPLAT arzı, 656,70M USD.
SPLAT için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
SPLAT, ATH fiyatı olan 0,02564952 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük SPLAT fiyatı (ATL) nedir?
SPLAT, ATL fiyatı olan 0,02287814 USD değerine düştü.
SPLAT işlem hacmi nedir?
SPLAT için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
SPLAT bu yıl daha da yükselir mi?
SPLAT piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için SPLAT fiyat tahminine göz atın.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-08-25 09:20:04 (UTC+8)

ASK SPLAT (SPLAT) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
08-24 03:20:00Sektör Haberleri
Toplam kripto para piyasası değeri 4 trilyon doların üzerine çıktı, 24 saatlik artış %3,8
08-24 02:09:00Sektör Haberleri
Trend olan altcoinler karışık performans gösteriyor, OKB son saatte %2,31 düşerken, BIO son saatte %13,68 yükseliyor
08-24 02:00:00Uzman Görüşleri
Powell: Politika Ayarlaması Gerektiren Risk Dengesinde Değişim
08-23 08:04:00Sektör Haberleri
Ethereum 44 ay sonra 4.887 dolara ulaşarak yeni bir tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı
08-23 03:43:59Sektör Haberleri
"ETH Series" Altcoin'ler Geniş Çapta Yükseliyor, ETHFI 24 Saatte %22'den Fazla Artış Gösterdi
08-22 14:14:00Sektör Haberleri
Bitcoin çekim trendi yeniden başladı, son 24 saatte CEX'lerden 1.858,51 BTC net çıkış gerçekleşti

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.