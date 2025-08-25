ASK SPLAT (SPLAT) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,02313412 24 sa Düşük $ 0,02564952 24 sa Yüksek Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,02564952 En Düşük Fiyat $ 0,02287814 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%0,95 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%7,34 Fiyat Değişimi (7 G) --

ASK SPLAT (SPLAT) canlı fiyatı $0,02325145. SPLAT, son 24 saat içinde en düşük $ 0,02313412 ve en yüksek $ 0,02564952 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. SPLAT için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,02564952, en düşük fiyatı ise $ 0,02287814 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, SPLAT son bir saatte -%0,95 değişim gösterdi, 24 saatte -%7,34 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

ASK SPLAT (SPLAT) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 15,25M Hacim (24 Sa) -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 22,21M Dolaşım Arzı 656,70M Toplam Arz 956.699.516,6894346

Şu anki ASK SPLAT piyasa değeri $ 15,25M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki SPLAT arzı 656,70M olup, toplam arzı 956699516.6894346. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 22,21M.