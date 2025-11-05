aster dog (ADOG) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00044192 $ 0,00044192 $ 0,00044192 24 sa Düşük $ 0,00057677 $ 0,00057677 $ 0,00057677 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00044192$ 0,00044192 $ 0,00044192 24 sa Yüksek $ 0,00057677$ 0,00057677 $ 0,00057677 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00372484$ 0,00372484 $ 0,00372484 En Düşük Fiyat $ 0,00033757$ 0,00033757 $ 0,00033757 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%1,45 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%10,66 Fiyat Değişimi (7 G) -%6,36 Fiyat Değişimi (7 G) -%6,36

aster dog (ADOG) canlı fiyatı $0,0005202. ADOG, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00044192 ve en yüksek $ 0,00057677 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. ADOG için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00372484, en düşük fiyatı ise $ 0,00033757 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, ADOG son bir saatte +%1,45 değişim gösterdi, 24 saatte +%10,66 ve son 7 günde -%6,36 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

aster dog (ADOG) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 516,00K$ 516,00K $ 516,00K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 516,00K$ 516,00K $ 516,00K Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki aster dog piyasa değeri $ 516,00K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki ADOG arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 516,00K.