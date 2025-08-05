Astheria (HERIA) Nedir?

The only Memecoin on the Solana that interacts directly with Elon Musk: $HERIA Website: astheria.org – check it out to see our social media links and Elon’s responses. Our bot is fully operational, and as more replies and likes come in from Elon, the buzz around us will only grow. This is a first-of-its-kind project, and our ambitions are massive. With the right mcap and volume, we’ll leverage our connections for a Binance listing. Don’t miss out on this moonshot!

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Astheria (HERIA) Kaynağı Resmi Websitesi

Astheria (HERIA) Token Ekonomisi

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