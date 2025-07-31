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AstraZeneca xStock Fiyatı (AZNX)

AstraZeneca xStock (AZNX) Canlı Fiyat Grafiği

$76,68
$76,68$76,68
+%1,101D
USD

Bugünkü AstraZeneca xStock (AZNX) Fiyatı

AstraZeneca xStock (AZNX), şu anda 76,68 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 38,21K USD piyasa değerine sahiptir. AZNX / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

AstraZeneca xStock Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%1,10
AstraZeneca xStock 24 saatlik fiyat değişimi
498,25 USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında AstraZeneca xStock (AZNX) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, AstraZeneca xStock / USD fiyat değişimi, $ +0,835411.
Son 30 gün içerisinde, AstraZeneca xStock / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, AstraZeneca xStock / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, AstraZeneca xStock / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,835411+%1,10
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

AstraZeneca xStock (AZNX) Fiyat Analizi

En güncel AstraZeneca xStock fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 75,85
$ 75,85$ 75,85

$ 76,69
$ 76,69$ 76,69

$ 76,69
$ 76,69$ 76,69

+%0,00

+%1,10

--

AstraZeneca xStock (AZNX) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 38,21K
$ 38,21K$ 38,21K

--
----

498,25
498,25 498,25

AstraZeneca xStock (AZNX) Nedir?

"For too long, investing has come with barriers. Borders. Brokers. Limitations. It’s been complicated, costly, and — for millions — out of reach. xStocks were created to change that. xStocks are tokenized stocks. They’re backed 1:1 by the underlying assets, composable with DeFi protocols, compliant with EU regulations, accessible to non-US users, and provide a legal claim to the value of the stock. xStocks enable easy access to 57 US Stocks and ETFs to regular users through top centralized and decentralized exchanges, and can be integrated with other DeFi protocols like any other token."

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AstraZeneca xStock (AZNX) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

AstraZeneca xStock (AZNX) Token Ekonomisi

AstraZeneca xStock (AZNX) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. AZNX tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

AZNX Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 AZNX / VND
2.017.834,2
1 AZNX / AUD
A$118,0872
1 AZNX / GBP
57,51
1 AZNX / EUR
66,7116
1 AZNX / USD
$76,68
1 AZNX / MYR
RM325,89
1 AZNX / TRY
3.112,4412
1 AZNX / JPY
¥11.348,64
1 AZNX / ARS
ARS$101.160,8568
1 AZNX / RUB
6.218,748
1 AZNX / INR
6.721,002
1 AZNX / IDR
Rp1.257.048,9792
1 AZNX / KRW
106.796,07
1 AZNX / PHP
4.475,8116
1 AZNX / EGP
￡E.3.731,2488
1 AZNX / BRL
R$427,1076
1 AZNX / CAD
C$105,8184
1 AZNX / BDT
9.404,802
1 AZNX / NGN
117.247,554
1 AZNX / UAH
3.202,1568
1 AZNX / VES
Bs9.431,64
1 AZNX / CLP
$73.996,2
1 AZNX / PKR
Rs21.752,5824
1 AZNX / KZT
41.696,2836
1 AZNX / THB
฿2.508,9696
1 AZNX / TWD
NT$2.295,7992
1 AZNX / AED
د.إ281,4156
1 AZNX / CHF
Fr62,1108
1 AZNX / HKD
HK$601,1712
1 AZNX / MAD
.د.م697,0212
1 AZNX / MXN
$1.443,8844
1 AZNX / PLN
286,7832
1 AZNX / RON
лв340,4592
1 AZNX / SEK
kr749,9304
1 AZNX / BGN
лв131,1228
1 AZNX / HUF
Ft26.876,34
1 AZNX / CZK
1.650,9204
1 AZNX / KWD
د.ك23,3874
1 AZNX / ILS
258,4116