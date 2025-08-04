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aSUGAR Fiyatı (ASUGAR)

Listelenmedi

aSUGAR (ASUGAR) Canlı Fiyat Grafiği

$0,072234
$0,072234$0,072234
%0,001D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü aSUGAR (ASUGAR) Fiyatı

aSUGAR (ASUGAR), şu anda 0,072234 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 312,60K USD piyasa değerine sahiptir. ASUGAR / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

aSUGAR Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
-%0,07
aSUGAR 24 saatlik fiyat değişimi
4,33M USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında aSUGAR (ASUGAR) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, aSUGAR / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, aSUGAR / USD fiyat değişimi, $ +0,0013635828.
Son 60 gün içerisinde, aSUGAR / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, aSUGAR / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0-%0,07
30 Gün$ +0,0013635828+%1,89
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

aSUGAR (ASUGAR) Fiyat Analizi

En güncel aSUGAR fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0,071516
$ 0,071516$ 0,071516

$ 0,074093
$ 0,074093$ 0,074093

$ 0,099079
$ 0,099079$ 0,099079

+%0,10

-%0,07

-%0,97

aSUGAR (ASUGAR) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 312,60K
$ 312,60K$ 312,60K

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4,33M
4,33M 4,33M

aSUGAR (ASUGAR) Nedir?

Jiko is a DeFi yield optimizer gamified as a PvP idle card game. Users stake in single-sided pools to earn yield while powering up their cards—whose stats scale with token and NFT prices. By integrating liquid staking, CDPs (collateralized debt positions), and gamification, Jiko transforms passive financial activities into a dynamic player-versus-player (PvP) experience. Built natively on Berachain, it introduces a new era where financial acumen and PvP strategy work hand-in-hand.

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aSUGAR (ASUGAR) Kaynağı

Resmi Websitesi

aSUGAR (ASUGAR) Token Ekonomisi

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ASUGAR Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 ASUGAR / VND
1.900,83771
1 ASUGAR / AUD
A$0,11124036
1 ASUGAR / GBP
0,0541755
1 ASUGAR / EUR
0,06212124
1 ASUGAR / USD
$0,072234
1 ASUGAR / MYR
RM0,30554982
1 ASUGAR / TRY
2,93775678
1 ASUGAR / JPY
¥10,546164
1 ASUGAR / ARS
ARS$98,5452345
1 ASUGAR / RUB
5,7642732
1 ASUGAR / INR
6,3313101
1 ASUGAR / IDR
Rp1.184,16374496
1 ASUGAR / KRW
99,77032314
1 ASUGAR / PHP
4,13828586
1 ASUGAR / EGP
￡E.3,49757028
1 ASUGAR / BRL
R$0,39800934
1 ASUGAR / CAD
C$0,09896058
1 ASUGAR / BDT
8,79665652
1 ASUGAR / NGN
110,11278726
1 ASUGAR / UAH
3,01360248
1 ASUGAR / VES
Bs8,884782
1 ASUGAR / CLP
$69,70581
1 ASUGAR / PKR
Rs20,47400496
1 ASUGAR / KZT
39,0027483
1 ASUGAR / THB
฿2,33893692
1 ASUGAR / TWD
NT$2,15401788
1 ASUGAR / AED
د.إ0,26509878
1 ASUGAR / CHF
Fr0,0577872
1 ASUGAR / HKD
HK$0,56631456
1 ASUGAR / MAD
.د.م0,65444004
1 ASUGAR / MXN
$1,35655452
1 ASUGAR / PLN
0,26582112
1 ASUGAR / RON
лв0,31566258
1 ASUGAR / SEK
kr0,6970581
1 ASUGAR / BGN
лв0,12135312
1 ASUGAR / HUF
Ft24,83115984
1 ASUGAR / CZK
1,53208314
1 ASUGAR / KWD
د.ك0,02203137
1 ASUGAR / ILS
0,2455956