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Atletico Madrid Fan Token Fiyatı (ATM)

Listelenmedi

Atletico Madrid Fan Token (ATM) Canlı Fiyat Grafiği

$1,55
$1,55$1,55
+%4,201D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Atletico Madrid Fan Token (ATM) Fiyatı

Atletico Madrid Fan Token (ATM), şu anda 1,55 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 10,83M USD piyasa değerine sahiptir. ATM / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Atletico Madrid Fan Token Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%4,27
Atletico Madrid Fan Token 24 saatlik fiyat değişimi
6,97M USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Atletico Madrid Fan Token (ATM) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Atletico Madrid Fan Token / USD fiyat değişimi, $ +0,063691.
Son 30 gün içerisinde, Atletico Madrid Fan Token / USD fiyat değişimi, $ +0,8856538800.
Son 60 gün içerisinde, Atletico Madrid Fan Token / USD fiyat değişimi, $ +0,6529853950.
Son 90 gün içerisinde, Atletico Madrid Fan Token / USD fiyat değişimi, $ +0,3488085867945105.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,063691+%4,27
30 Gün$ +0,8856538800+%57,14
60 Gün$ +0,6529853950+%42,13
90 Gün$ +0,3488085867945105+%29,04

Atletico Madrid Fan Token (ATM) Fiyat Analizi

En güncel Atletico Madrid Fan Token fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 1,48
$ 1,48$ 1,48

$ 1,66
$ 1,66$ 1,66

$ 58,46
$ 58,46$ 58,46

-%1,27

+%4,27

-%15,78

Atletico Madrid Fan Token (ATM) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 10,83M
$ 10,83M$ 10,83M

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6,97M
6,97M 6,97M

Atletico Madrid Fan Token (ATM) Nedir?

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Atletico Madrid Fan Token (ATM) Kaynağı

Resmi Websitesi

Atletico Madrid Fan Token (ATM) Token Ekonomisi

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ATM Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 ATM / VND
40.788,25
1 ATM / AUD
A$2,387
1 ATM / GBP
1,1625
1 ATM / EUR
1,333
1 ATM / USD
$1,55
1 ATM / MYR
RM6,5565
1 ATM / TRY
63,0385
1 ATM / JPY
¥227,85
1 ATM / ARS
ARS$2.114,5875
1 ATM / RUB
123,7985
1 ATM / INR
135,9505
1 ATM / IDR
Rp25.409,832
1 ATM / KRW
2.146,812
1 ATM / PHP
88,7375
1 ATM / EGP
￡E.75,082
1 ATM / BRL
R$8,68
1 ATM / CAD
C$2,1235
1 ATM / BDT
187,116
1 ATM / NGN
2.352,0475
1 ATM / UAH
63,9375
1 ATM / VES
Bs190,65
1 ATM / CLP
$1.489,55
1 ATM / PKR
Rs434,0465
1 ATM / KZT
830,645
1 ATM / THB
฿50,313
1 ATM / TWD
NT$46,314
1 ATM / AED
د.إ5,6885
1 ATM / CHF
Fr1,24
1 ATM / HKD
HK$12,152
1 ATM / MAD
.د.م13,9965
1 ATM / MXN
$29,202
1 ATM / PLN
5,735
1 ATM / RON
лв6,789
1 ATM / SEK
kr15,004
1 ATM / BGN
лв2,6195
1 ATM / HUF
Ft533,9285
1 ATM / CZK
32,953
1 ATM / KWD
د.ك0,47275
1 ATM / ILS
5,27