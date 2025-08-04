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Audius Fiyatı (AUDIO)

Listelenmedi

Audius (AUDIO) Canlı Fiyat Grafiği

$0.059841
$0.059841$0.059841
+1.00%1D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Audius (AUDIO) Fiyatı

Audius (AUDIO), şu anda 0.059803 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 80.40M USD piyasa değerine sahiptir. AUDIO / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Audius Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+0.94%
Audius 24 saatlik fiyat değişimi
1.34B USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Audius (AUDIO) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Audius / USD fiyat değişimi, $ +0.00055807.
Son 30 gün içerisinde, Audius / USD fiyat değişimi, $ +0.0005204714.
Son 60 gün içerisinde, Audius / USD fiyat değişimi, $ -0.0079545764.
Son 90 gün içerisinde, Audius / USD fiyat değişimi, $ -0.01046873780614414.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0.00055807+0.94%
30 Gün$ +0.0005204714+0.87%
60 Gün$ -0.0079545764-13.30%
90 Gün$ -0.01046873780614414-14.89%

Audius (AUDIO) Fiyat Analizi

En güncel Audius fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0.058595
$ 0.058595$ 0.058595

$ 0.060247
$ 0.060247$ 0.060247

$ 4.95
$ 4.95$ 4.95

-0.10%

+0.94%

-13.14%

Audius (AUDIO) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 80.40M
$ 80.40M$ 80.40M

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1.34B
1.34B 1.34B

Audius (AUDIO) Nedir?

AUDIO is the native platform token of the Audius streaming protocol. AUDIO is staked for security, feature access and governance and earned by artists, fans and node operators who drive Audius.

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Audius (AUDIO) Kaynağı

Resmi Websitesi

Audius (AUDIO) Token Ekonomisi

Audius (AUDIO) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. AUDIO tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

AUDIO Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 AUDIO / VND
1,573.715945
1 AUDIO / AUD
A$0.09209662
1 AUDIO / GBP
0.04485225
1 AUDIO / EUR
0.05143058
1 AUDIO / USD
$0.059803
1 AUDIO / MYR
RM0.25296669
1 AUDIO / TRY
2.43218801
1 AUDIO / JPY
¥8.791041
1 AUDIO / ARS
ARS$81.58624275
1 AUDIO / RUB
4.77646561
1 AUDIO / INR
5.24532113
1 AUDIO / IDR
Rp980.37689232
1 AUDIO / KRW
82.82954712
1 AUDIO / PHP
3.42372175
1 AUDIO / EGP
￡E.2.89685732
1 AUDIO / BRL
R$0.3348968
1 AUDIO / CAD
C$0.08193011
1 AUDIO / BDT
7.21941816
1 AUDIO / NGN
90.74806235
1 AUDIO / UAH
2.46687375
1 AUDIO / VES
Bs7.355769
1 AUDIO / CLP
$57.470683
1 AUDIO / PKR
Rs16.74663409
1 AUDIO / KZT
32.0484277
1 AUDIO / THB
฿1.94120538
1 AUDIO / TWD
NT$1.78691364
1 AUDIO / AED
د.إ0.21947701
1 AUDIO / CHF
Fr0.0478424
1 AUDIO / HKD
HK$0.46885552
1 AUDIO / MAD
.د.م0.54002109
1 AUDIO / MXN
$1.12668852
1 AUDIO / PLN
0.2212711
1 AUDIO / RON
лв0.26193714
1 AUDIO / SEK
kr0.57889304
1 AUDIO / BGN
лв0.10106707
1 AUDIO / HUF
Ft20.60033941
1 AUDIO / CZK
1.27141178
1 AUDIO / KWD
د.ك0.018239915
1 AUDIO / ILS
0.2033302