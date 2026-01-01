Bugünkü Aussie Dollar Token Fiyatı

Bugünkü Aussie Dollar Token (AUDX) fiyatı $ 0,670403 olup, son 24 saatte % 0,30 değişim gösterdi. Mevcut AUDX / USD dönüşüm oranı AUDX başına $ 0,670403 şeklindedir.

Aussie Dollar Token, şu anda piyasa değeri açısından $ 2.459.029 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 3,67M AUDX şeklindedir. Son 24 saat içinde AUDX, $ 0,66809 (en düşük) ile $ 0,671518 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,686362 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,666749 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, AUDX, son bir saatte +%0,00 ve son 7 günde +%0,14 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Aussie Dollar Token (AUDX) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 2,46M$ 2,46M $ 2,46M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 2,46M$ 2,46M $ 2,46M Dolaşım Arzı 3,67M 3,67M 3,67M Toplam Arz 3.668.016,0 3.668.016,0 3.668.016,0

Şu anki Aussie Dollar Token piyasa değeri $ 2,46M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki AUDX arzı 3,67M olup, toplam arzı 3668016.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 2,46M.