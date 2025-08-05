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Autobahn Network Fiyatı (TXL)

Listelenmedi

Autobahn Network (TXL) Canlı Fiyat Grafiği

$0,00089829
$0,00089829$0,00089829
-%1,001D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Autobahn Network (TXL) Fiyatı

Autobahn Network (TXL), şu anda 0 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 114,16K USD piyasa değerine sahiptir. TXL / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Autobahn Network Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
-%1,07
Autobahn Network 24 saatlik fiyat değişimi
127,12M USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Autobahn Network (TXL) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Autobahn Network / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Autobahn Network / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Autobahn Network / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Autobahn Network / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0-%1,07
30 Gün$ 0+%38,13
60 Gün$ 0+%0,55
90 Gün$ 0--

Autobahn Network (TXL) Fiyat Analizi

En güncel Autobahn Network fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,00276434
$ 0,00276434$ 0,00276434

$ 0,812598
$ 0,812598$ 0,812598

-%0,54

-%1,07

+%59,09

Autobahn Network (TXL) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 114,16K
$ 114,16K$ 114,16K

--
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127,12M
127,12M 127,12M

Autobahn Network (TXL) Nedir?

The Autobahn Network is the first Layer 2 Optimistic Rollup for the BNB Smart Chain (formerly Binance Smart Chain). It's designed to run at lightning speed while minimizing fees, and benefits from the BNB Smart Chain which underlies it. For more information about the Autobahn Network, please visit https://autobahn.network.

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Autobahn Network (TXL) Kaynağı

Resmi Websitesi

Autobahn Network (TXL) Token Ekonomisi

Autobahn Network (TXL) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. TXL tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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TXL Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 TXL / VND
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1 TXL / AUD
A$--
1 TXL / GBP
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1 TXL / EUR
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1 TXL / USD
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1 TXL / MYR
RM--
1 TXL / TRY
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1 TXL / JPY
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1 TXL / ARS
ARS$--
1 TXL / RUB
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1 TXL / INR
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1 TXL / IDR
Rp--
1 TXL / KRW
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1 TXL / PHP
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1 TXL / EGP
￡E.--
1 TXL / BRL
R$--
1 TXL / CAD
C$--
1 TXL / BDT
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1 TXL / NGN
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1 TXL / UAH
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1 TXL / VES
Bs--
1 TXL / CLP
$--
1 TXL / PKR
Rs--
1 TXL / KZT
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1 TXL / THB
฿--
1 TXL / TWD
NT$--
1 TXL / AED
د.إ--
1 TXL / CHF
Fr--
1 TXL / HKD
HK$--
1 TXL / MAD
.د.م--
1 TXL / MXN
$--
1 TXL / PLN
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1 TXL / RON
лв--
1 TXL / SEK
kr--
1 TXL / BGN
лв--
1 TXL / HUF
Ft--
1 TXL / CZK
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1 TXL / KWD
د.ك--
1 TXL / ILS
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