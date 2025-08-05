Autobahn Network (TXL) Nedir?

The Autobahn Network is the first Layer 2 Optimistic Rollup for the BNB Smart Chain (formerly Binance Smart Chain). It's designed to run at lightning speed while minimizing fees, and benefits from the BNB Smart Chain which underlies it. For more information about the Autobahn Network, please visit https://autobahn.network.

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Autobahn Network (TXL) Kaynağı Resmi Websitesi

Autobahn Network (TXL) Token Ekonomisi

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