Automatic Treasury Machine Fiyatı (ATM)
Automatic Treasury Machine (ATM), şu anda 0,00001917 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 19,17K USD piyasa değerine sahiptir. ATM / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
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Gün içerisinde, Automatic Treasury Machine / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Automatic Treasury Machine / USD fiyat değişimi, $ -0,0000081029.
Son 60 gün içerisinde, Automatic Treasury Machine / USD fiyat değişimi, $ +0,0000038010.
Son 90 gün içerisinde, Automatic Treasury Machine / USD fiyat değişimi, $ -0,000003575388285501208.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+%2,94
|30 Gün
|$ -0,0000081029
|-%42,26
|60 Gün
|$ +0,0000038010
|+%19,83
|90 Gün
|$ -0,000003575388285501208
|-%15,71
En güncel Automatic Treasury Machine fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-%6,43
+%2,94
-%47,21
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
ATMsolcoin is a decentralized token built on the Solana blockchain that implements an automated treasury mechanism. The project collects a 5% tax from every buy and sell transaction, which is then converted into USDC and distributed to token holders every five minutes. This reward system is designed to provide passive income without requiring users to claim their rewards manually. The distribution is proportional to each holder’s balance, allowing participants to benefit from both frequent reward cycles and the potential for compound growth through automatic reinvestment. With a true fair launch approach, the project adds 100% of its total supply to liquidity at launch, with no team tokens, presale, or maximum wallet limits. This ensures that the tokens remain liquid while offering a transparent and straightforward system for earning rewards.
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|1 ATM / VND
₫0,50445855
|1 ATM / AUD
A$0,0000295218
|1 ATM / GBP
￡0,0000143775
|1 ATM / EUR
€0,0000164862
|1 ATM / USD
$0,00001917
|1 ATM / MYR
RM0,0000810891
|1 ATM / TRY
₺0,0007796439
|1 ATM / JPY
¥0,00281799
|1 ATM / ARS
ARS$0,0260108145
|1 ATM / RUB
₽0,0015301494
|1 ATM / INR
₹0,0016846596
|1 ATM / IDR
Rp0,3142622448
|1 ATM / KRW
₩0,0265512168
|1 ATM / PHP
₱0,0010990161
|1 ATM / EGP
￡E.0,0009287865
|1 ATM / BRL
R$0,000105435
|1 ATM / CAD
C$0,0000262629
|1 ATM / BDT
৳0,0023345226
|1 ATM / NGN
₦0,0291780819
|1 ATM / UAH
₴0,0007997724
|1 ATM / VES
Bs0,00241542
|1 ATM / CLP
$0,01851822
|1 ATM / PKR
Rs0,0054197424
|1 ATM / KZT
₸0,0103508415
|1 ATM / THB
฿0,0006203412
|1 ATM / TWD
NT$0,000573183
|1 ATM / AED
د.إ0,0000703539
|1 ATM / CHF
Fr0,000015336
|1 ATM / HKD
HK$0,0001504845
|1 ATM / MAD
.د.م0,0001738719
|1 ATM / MXN
$0,000362313
|1 ATM / PLN
zł0,0000707373
|1 ATM / RON
лв0,0000839646
|1 ATM / SEK
kr0,0001853739
|1 ATM / BGN
лв0,0000323973
|1 ATM / HUF
Ft0,0066171006
|1 ATM / CZK
Kč0,0004075542
|1 ATM / KWD
د.ك0,00000584685
|1 ATM / ILS
₪0,0000653697