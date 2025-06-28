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Avocado DAO Fiyatı (AVG)

Avocado DAO (AVG) Canlı Fiyat Grafiği

$0,00487687
$0,00487687$0,00487687
+%2,801D
USD

Bugünkü Avocado DAO (AVG) Fiyatı

Avocado DAO (AVG), şu anda 0,00487687 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 698,74K USD piyasa değerine sahiptir. AVG / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Avocado DAO Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%2,88
Avocado DAO 24 saatlik fiyat değişimi
143,28M USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Avocado DAO (AVG) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Avocado DAO / USD fiyat değişimi, $ +0,00013645.
Son 30 gün içerisinde, Avocado DAO / USD fiyat değişimi, $ -0,0017285421.
Son 60 gün içerisinde, Avocado DAO / USD fiyat değişimi, $ -0,0006505354.
Son 90 gün içerisinde, Avocado DAO / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,00013645+%2,88
30 Gün$ -0,0017285421-%35,44
60 Gün$ -0,0006505354-%13,33
90 Gün$ 0--

Avocado DAO (AVG) Fiyat Analizi

En güncel Avocado DAO fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0,00468033
$ 0,00468033$ 0,00468033

$ 0,00491394
$ 0,00491394$ 0,00491394

$ 2,69
$ 2,69$ 2,69

+%2,55

+%2,88

-%15,62

Avocado DAO (AVG) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 698,74K
$ 698,74K$ 698,74K

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143,28M
143,28M 143,28M

Avocado DAO (AVG) Nedir?

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Avocado DAO (AVG) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

Avocado DAO (AVG) Token Ekonomisi

Avocado DAO (AVG) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. AVG tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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AVG Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 AVG / VND
128,33483405
1 AVG / AUD
A$0,0074616111
1 AVG / GBP
0,0035113464
1 AVG / EUR
0,0041453395
1 AVG / USD
$0,00487687
1 AVG / MYR
RM0,0205803914
1 AVG / TRY
0,194587113
1 AVG / JPY
¥0,70226928
1 AVG / RUB
0,3827855263
1 AVG / INR
0,416972385
1 AVG / IDR
Rp78,6591825361
1 AVG / KRW
6,6532698975
1 AVG / PHP
0,2758357672
1 AVG / EGP
￡E.0,2432095069
1 AVG / BRL
R$0,0267252476
1 AVG / CAD
C$0,0066813119
1 AVG / BDT
0,5961485888
1 AVG / NGN
7,525985784
1 AVG / UAH
0,2032191729
1 AVG / VES
Bs0,51694822
1 AVG / PKR
Rs1,3834704816
1 AVG / KZT
2,5360699374
1 AVG / THB
฿0,1581568941
1 AVG / TWD
NT$0,141916917
1 AVG / AED
د.إ0,0178981129
1 AVG / CHF
Fr0,0038527273
1 AVG / HKD
HK$0,0382346608
1 AVG / MAD
.د.م0,0440869048
1 AVG / MXN
$0,0917826934
1 AVG / PLN
0,0176055007