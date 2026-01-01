Bugünkü Awoo Fiyatı

Bugünkü Awoo (AWOO) fiyatı $ 0,00017414 olup, son 24 saatte % 0,89 değişim gösterdi. Mevcut AWOO / USD dönüşüm oranı AWOO başına $ 0,00017414 şeklindedir.

Awoo, şu anda piyasa değeri açısından $ 126.844 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 728,37M AWOO şeklindedir. Son 24 saat içinde AWOO, $ 0,00016602 (en düşük) ile $ 0,0001771 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00027902 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00006402 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, AWOO, son bir saatte -%0,16 ve son 7 günde +%14,95 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Awoo (AWOO) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 126,84K$ 126,84K $ 126,84K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 126,84K$ 126,84K $ 126,84K Dolaşım Arzı 728,37M 728,37M 728,37M Toplam Arz 728.372.768,6895987 728.372.768,6895987 728.372.768,6895987

Şu anki Awoo piyasa değeri $ 126,84K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki AWOO arzı 728,37M olup, toplam arzı 728372768.6895987. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 126,84K.