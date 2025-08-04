B20 (B20) Nedir?

B.20 - Owning the Metaverse Renaissance Metapurse’s mission is to democratize access and ownership to highly sought-after artwork and accelerate the cultural Renaissance that is happening within the metaverse. B.20 is an NFT bundle fractionalized so that everyone can have ownership over the first large scale public art project within the metaverse. It is important to note that this is a fractionalizing ownership, not the assets themselves. These fractions will be available as 10 million B.20 tokens, and can be referred to as the “keys” to this digital vault.

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B20 (B20) Kaynağı Resmi Websitesi

B20 (B20) Token Ekonomisi

B20 (B20) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. B20 tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!