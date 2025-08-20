Baby Rudi (BABYRUDI) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Düşük $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0$ 0 $ 0 24 sa Yüksek $ 0$ 0 $ 0 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0$ 0 $ 0 En Düşük Fiyat $ 0$ 0 $ 0 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%11,82 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%41,48 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

Baby Rudi (BABYRUDI) canlı fiyatı --. BABYRUDI, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. BABYRUDI için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, BABYRUDI son bir saatte -%11,82 değişim gösterdi, 24 saatte -%41,48 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Baby Rudi (BABYRUDI) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 65,05K$ 65,05K $ 65,05K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 65,05K$ 65,05K $ 65,05K Dolaşım Arzı 378.567,71T 378.567,71T 378.567,71T Toplam Arz 3,7856771406003155e+17 3,7856771406003155e+17 3,7856771406003155e+17

Şu anki Baby Rudi piyasa değeri $ 65,05K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki BABYRUDI arzı 378.567,71T olup, toplam arzı 3.7856771406003155e+17. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 65,05K.