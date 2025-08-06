Baby Shark (SHARK) Nedir?

BabyShark is a token designed to help clean the ocean by using decentralized fundraising. With it's unique tokenomics, BabyShark aims to be the first charity token with zero selling pressure from donations.

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Baby Shark (SHARK) Kaynağı Resmi Websitesi

Baby Shark (SHARK) Token Ekonomisi

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