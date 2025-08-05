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Baby Tiger Fiyatı ($BBT)

Listelenmedi

Baby Tiger ($BBT) Canlı Fiyat Grafiği

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+%0,601D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Baby Tiger ($BBT) Fiyatı

Baby Tiger ($BBT), şu anda 0 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 17,24K USD piyasa değerine sahiptir. $BBT / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Baby Tiger Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%0,62
Baby Tiger 24 saatlik fiyat değişimi
2,00B USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Baby Tiger ($BBT) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Baby Tiger / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Baby Tiger / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Baby Tiger / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Baby Tiger / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0+%0,62
30 Gün$ 0+%82,45
60 Gün$ 0+%100,82
90 Gün$ 0--

Baby Tiger ($BBT) Fiyat Analizi

En güncel Baby Tiger fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,01729649
$ 0,01729649$ 0,01729649

-%0,23

+%0,62

-%22,15

Baby Tiger ($BBT) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 17,24K
$ 17,24K$ 17,24K

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2,00B
2,00B 2,00B

Baby Tiger ($BBT) Nedir?

Baby Tiger is the first reflexive meme coin. Built on the Base L2, and with a unique IP and tokenomics (reflexive to the price of Eth), baby tiger is a fun token making its way in the Base ecosystem Reflexive tokenomics: • Presale eth is deposited on compound (lending platform) • When eth price increases, BBT borrows money against treasury Therefore the treasury has no need to sell tokens as it has a continuously growing treasury

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Baby Tiger ($BBT) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

Baby Tiger ($BBT) Token Ekonomisi

Baby Tiger ($BBT) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. $BBT tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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$BBT Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 $BBT / VND
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1 $BBT / AUD
A$--
1 $BBT / GBP
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1 $BBT / EUR
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1 $BBT / USD
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1 $BBT / MYR
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1 $BBT / TRY
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1 $BBT / JPY
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1 $BBT / ARS
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1 $BBT / RUB
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1 $BBT / IDR
Rp--
1 $BBT / KRW
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1 $BBT / PHP
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1 $BBT / EGP
￡E.--
1 $BBT / BRL
R$--
1 $BBT / CAD
C$--
1 $BBT / BDT
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1 $BBT / NGN
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1 $BBT / UAH
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1 $BBT / VES
Bs--
1 $BBT / CLP
$--
1 $BBT / PKR
Rs--
1 $BBT / KZT
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1 $BBT / THB
฿--
1 $BBT / TWD
NT$--
1 $BBT / AED
د.إ--
1 $BBT / CHF
Fr--
1 $BBT / HKD
HK$--
1 $BBT / MAD
.د.م--
1 $BBT / MXN
$--
1 $BBT / PLN
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1 $BBT / RON
лв--
1 $BBT / SEK
kr--
1 $BBT / BGN
лв--
1 $BBT / HUF
Ft--
1 $BBT / CZK
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1 $BBT / KWD
د.ك--
1 $BBT / ILS
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