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Babypie Wrapped BTC Fiyatı (MBTC)

Listelenmedi

Babypie Wrapped BTC (MBTC) Canlı Fiyat Grafiği

$113.515
$113.515$113.515
%0,001D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Babypie Wrapped BTC (MBTC) Fiyatı

Babypie Wrapped BTC (MBTC), şu anda 113.515 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. MBTC / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Babypie Wrapped BTC Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
-%0,00
Babypie Wrapped BTC 24 saatlik fiyat değişimi
0,00 USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Babypie Wrapped BTC (MBTC) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Babypie Wrapped BTC / USD fiyat değişimi, $ -7,3434223368.
Son 30 gün içerisinde, Babypie Wrapped BTC / USD fiyat değişimi, $ +20.262,5864210000.
Son 60 gün içerisinde, Babypie Wrapped BTC / USD fiyat değişimi, $ +11.420,5852290000.
Son 90 gün içerisinde, Babypie Wrapped BTC / USD fiyat değişimi, $ +13.994,94134006088.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -7,3434223368-%0,00
30 Gün$ +20.262,5864210000+%17,85
60 Gün$ +11.420,5852290000+%10,06
90 Gün$ +13.994,94134006088+%14,06

Babypie Wrapped BTC (MBTC) Fiyat Analizi

En güncel Babypie Wrapped BTC fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 113.154
$ 113.154$ 113.154

$ 113.772
$ 113.772$ 113.772

$ 120.217
$ 120.217$ 120.217

-%0,08

-%0,00

-%3,78

Babypie Wrapped BTC (MBTC) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

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Babypie Wrapped BTC (MBTC) Nedir?

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Babypie Wrapped BTC (MBTC) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

Babypie Wrapped BTC (MBTC) Token Ekonomisi

Babypie Wrapped BTC (MBTC) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. MBTC tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

MBTC Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 MBTC / VND
2.987.147.225
1 MBTC / AUD
A$173.677,95
1 MBTC / GBP
85.136,25
1 MBTC / EUR
97.622,9
1 MBTC / USD
$113.515
1 MBTC / MYR
RM479.033,3
1 MBTC / TRY
4.615.519,9
1 MBTC / JPY
¥16.686.705
1 MBTC / ARS
ARS$151.960.260,2
1 MBTC / RUB
9.117.524,8
1 MBTC / INR
9.952.995,2
1 MBTC / IDR
Rp1.860.901.341,6
1 MBTC / KRW
157.878.932,3
1 MBTC / PHP
6.524.842,2
1 MBTC / EGP
￡E.5.498.666,6
1 MBTC / BRL
R$624.332,5
1 MBTC / CAD
C$155.515,55
1 MBTC / BDT
13.843.154,25
1 MBTC / NGN
173.570.110,75
1 MBTC / UAH
4.733.575,5
1 MBTC / VES
Bs14.302.890
1 MBTC / CLP
$109.655.490
1 MBTC / PKR
Rs32.156.529,2
1 MBTC / KZT
61.061.988,8
1 MBTC / THB
฿3.675.615,7
1 MBTC / TWD
NT$3.399.774,25
1 MBTC / AED
د.إ416.600,05
1 MBTC / CHF
Fr90.812
1 MBTC / HKD
HK$889.957,6
1 MBTC / MAD
.د.م1.032.986,5
1 MBTC / MXN
$2.125.000,8
1 MBTC / PLN
418.870,35
1 MBTC / RON
лв497.195,7
1 MBTC / SEK
kr1.096.554,9
1 MBTC / BGN
лв190.705,2
1 MBTC / HUF
Ft39.034.403,05
1 MBTC / CZK
2.406.518
1 MBTC / KWD
د.ك34.622,075
1 MBTC / ILS
391.626,75