bAInance Labs Fiyatı (BAINANCE)
bAInance Labs (BAINANCE), şu anda 0 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 196,92K USD piyasa değerine sahiptir. BAINANCE / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
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Gün içerisinde, bAInance Labs / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, bAInance Labs / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, bAInance Labs / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, bAInance Labs / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+%3,22
|30 Gün
|$ 0
|+%14,20
|60 Gün
|$ 0
|+%27,42
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel bAInance Labs fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+%0,13
+%3,22
-%12,85
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
bAInance labs is the accelerator for the trenches, investing in strong communities (cults), "devs" and agents bAInance is a DAO launched through the DAOsfun platform, which aims to identify the best founders early, working on novel ideas and guide them throughout the journey along the way, whether it's tokenomics, GTM or mental health. bAInance aims to give exposure to holders to the best up and coming seed deals, through decentralized exposure, as well as highlight these up and coming founders through research, podcasts and other forms of support.
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