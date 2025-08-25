balajis (BALAJIS) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00636666 $ 0,00636666 $ 0,00636666 24 sa Düşük $ 0,01206089 $ 0,01206089 $ 0,01206089 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00636666$ 0,00636666 $ 0,00636666 24 sa Yüksek $ 0,01206089$ 0,01206089 $ 0,01206089 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,01206089$ 0,01206089 $ 0,01206089 En Düşük Fiyat $ 0,00636666$ 0,00636666 $ 0,00636666 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%18,24 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%29,25 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

balajis (BALAJIS) canlı fiyatı $0,01204876. BALAJIS, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00636666 ve en yüksek $ 0,01206089 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. BALAJIS için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,01206089, en düşük fiyatı ise $ 0,00636666 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, BALAJIS son bir saatte +%18,24 değişim gösterdi, 24 saatte +%29,25 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

balajis (BALAJIS) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 12,62M$ 12,62M $ 12,62M Dolaşım Arzı 0,00 0,00 0,00 Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki balajis piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki BALAJIS arzı 0,00 olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 12,62M.