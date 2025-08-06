Ballerina Cappuccina (BALLERINA) Nedir?

Ballerina Cappuccina is Cappuccino Assassino’s girlfriend —a takeaway coffee cup dressed in a ballet skirt and pointe shoes, spinning quietly.She was brewed on TikTok from a double espresso and steamed milk.When life gets too Real, Caffeine makes you feel lighter. Token Name: $BALLERINA Total Supply: 1,000,000,000 Tax: 0% 1. Create a Wallet Use Metamask or your preferred wallet. 2. Add BNB Buy or transfer BNB to your wallet. 3. Swap for $BALLERINA Paste the contract address on a DEX and confirm the swap.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Ballerina Cappuccina (BALLERINA) Kaynağı Resmi Websitesi

Ballerina Cappuccina (BALLERINA) Token Ekonomisi

Ballerina Cappuccina (BALLERINA) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. BALLERINA tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!