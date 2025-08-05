Bao Finance (BAO) Nedir?

Warning: Bao Finance is in alpha, it is unaudited and was originally developed by a one-person self-taught team. While we are in the process of scaling the team, please understand the risks and use this product accordingly. It's like SNX + Aave, but for Uniswap, SushiSwap and Balancer. Rather than re-invent the wheel Bao creates new features for existing protocols. The BAO token acts as a governance token for the fully community run project. It is also backed by the insurance fund where all Bao fees go.

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Bao Finance (BAO) Kaynağı Resmi Websitesi

Bao Finance (BAO) Token Ekonomisi

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