Base Carbon Tonne (BCT) canlı fiyatı $0,215074. BCT, son 24 saat içinde en düşük $ 0,201196 ve en yüksek $ 0,217251 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. BCT için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 8,6, en düşük fiyatı ise $ 0,145607 oldu.
Kısa vadeli performans açısından, BCT son bir saatte +%0,01 değişim gösterdi, 24 saatte +%6,90 ve son 7 günde +%26,09 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.
Şu anki Base Carbon Tonne piyasa değeri $ 4,54M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki BCT arzı 21,11M olup, toplam arzı 21106186.28652228. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 4,54M.
Gün içerisinde, Base Carbon Tonne / USD fiyat değişimi, $ +0,01387798.
Son 30 gün içerisinde, Base Carbon Tonne / USD fiyat değişimi, $ +0,0011320419.
Son 60 gün içerisinde, Base Carbon Tonne / USD fiyat değişimi, $ +0,0754912320.
Son 90 gün içerisinde, Base Carbon Tonne / USD fiyat değişimi, $ +0,05505899326046838.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0,01387798
|+%6,90
|30 Gün
|$ +0,0011320419
|+%0,53
|60 Gün
|$ +0,0754912320
|+%35,10
|90 Gün
|$ +0,05505899326046838
|+%34,41
Base Carbon Tonnes (BCT) is a reference token representing one tonne of carbon from the Verra Verified Carbon Unit (VCU) registry from 2008 or later, bridged by the Toucan Protocol. Verra is the dominant voluntary carbon credit issuer and each VCU minted in their registry represents a real emissions saving from a project, that has been measured and audited by independent third parties. The Toucan Bridge is the first to allow any user to bridge their VCUs into crypto, and because it is a fungible ERC 20 token it can directly be integrated into any DeFi application. BCT is a foundational building block to enable an open regenerative finance ecosystem.
