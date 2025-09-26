Base Carbon Tonne (BCT) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,201196 $ 0,201196 $ 0,201196 24 sa Düşük $ 0,217251 $ 0,217251 $ 0,217251 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,201196$ 0,201196 $ 0,201196 24 sa Yüksek $ 0,217251$ 0,217251 $ 0,217251 Tüm Zamanların En Yükseği $ 8,6$ 8,6 $ 8,6 En Düşük Fiyat $ 0,145607$ 0,145607 $ 0,145607 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%0,01 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%6,90 Fiyat Değişimi (7 G) +%26,09 Fiyat Değişimi (7 G) +%26,09

Base Carbon Tonne (BCT) canlı fiyatı $0,215074. BCT, son 24 saat içinde en düşük $ 0,201196 ve en yüksek $ 0,217251 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. BCT için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 8,6, en düşük fiyatı ise $ 0,145607 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, BCT son bir saatte +%0,01 değişim gösterdi, 24 saatte +%6,90 ve son 7 günde +%26,09 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Base Carbon Tonne (BCT) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 4,54M$ 4,54M $ 4,54M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 4,54M$ 4,54M $ 4,54M Dolaşım Arzı 21,11M 21,11M 21,11M Toplam Arz 21.106.186,28652228 21.106.186,28652228 21.106.186,28652228

Şu anki Base Carbon Tonne piyasa değeri $ 4,54M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki BCT arzı 21,11M olup, toplam arzı 21106186.28652228. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 4,54M.