Bugünkü canlı Base Carbon Tonne fiyatı 0,215074 USD. BCT / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin. BCT fiyat trendini MEXC'de hemen keşfedin.

Base Carbon Tonne Fiyatı (BCT)

1 BCT / USD Canlı Fiyatı:

$0,215074
$0,215074
+%6,801D
Base Carbon Tonne (BCT) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-26 13:58:05 (UTC+8)

Base Carbon Tonne (BCT) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,201196
24 sa Düşük
$ 0,217251
24 sa Yüksek

$ 0,201196
$ 0,217251
$ 8,6
$ 0,145607
+%0,01

+%6,90

+%26,09

+%26,09

Base Carbon Tonne (BCT) canlı fiyatı $0,215074. BCT, son 24 saat içinde en düşük $ 0,201196 ve en yüksek $ 0,217251 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. BCT için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 8,6, en düşük fiyatı ise $ 0,145607 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, BCT son bir saatte +%0,01 değişim gösterdi, 24 saatte +%6,90 ve son 7 günde +%26,09 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Base Carbon Tonne (BCT) Piyasa Bilgileri

$ 4,54M
--
$ 4,54M
21,11M
21.106.186,28652228
Şu anki Base Carbon Tonne piyasa değeri $ 4,54M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki BCT arzı 21,11M olup, toplam arzı 21106186.28652228. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 4,54M.

Base Carbon Tonne (BCT) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, Base Carbon Tonne / USD fiyat değişimi, $ +0,01387798.
Son 30 gün içerisinde, Base Carbon Tonne / USD fiyat değişimi, $ +0,0011320419.
Son 60 gün içerisinde, Base Carbon Tonne / USD fiyat değişimi, $ +0,0754912320.
Son 90 gün içerisinde, Base Carbon Tonne / USD fiyat değişimi, $ +0,05505899326046838.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,01387798+%6,90
30 Gün$ +0,0011320419+%0,53
60 Gün$ +0,0754912320+%35,10
90 Gün$ +0,05505899326046838+%34,41

Base Carbon Tonne (BCT) Nedir?

Base Carbon Tonnes (BCT) is a reference token representing one tonne of carbon from the Verra Verified Carbon Unit (VCU) registry from 2008 or later, bridged by the Toucan Protocol. Verra is the dominant voluntary carbon credit issuer and each VCU minted in their registry represents a real emissions saving from a project, that has been measured and audited by independent third parties. The Toucan Bridge is the first to allow any user to bridge their VCUs into crypto, and because it is a fungible ERC 20 token it can directly be integrated into any DeFi application. BCT is a foundational building block to enable an open regenerative finance ecosystem.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Base Carbon Tonne (BCT) Kaynağı

Resmi Websitesi

Base Carbon Tonne Fiyat Tahmini (USD)

Base Carbon Tonne (BCT) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Base Carbon Tonne (BCT) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Base Carbon Tonne için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

Base Carbon Tonne fiyat tahminini hemen kontrol edin!

BCT Varlığından Yerel Para Birimlerine

Base Carbon Tonne (BCT) Token Ekonomisi

Base Carbon Tonne (BCT) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. BCT tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Base Carbon Tonne (BCT) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü Base Carbon Tonne (BCT) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı BCT fiyatı, 0,215074 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
BCT / USD güncel fiyatı nedir?
BCT / USD güncel fiyatı $ 0,215074. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
Base Carbon Tonne varlığının piyasa değeri nedir?
BCT piyasa değeri $ 4,54M USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki BCT arzı nedir?
Dolaşımdaki BCT arzı, 21,11M USD.
BCT için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
BCT, ATH fiyatı olan 8,6 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük BCT fiyatı (ATL) nedir?
BCT, ATL fiyatı olan 0,145607 USD değerine düştü.
BCT işlem hacmi nedir?
BCT için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
BCT bu yıl daha da yükselir mi?
BCT piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için BCT fiyat tahminine göz atın.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-26 13:58:05 (UTC+8)

