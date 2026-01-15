Bugünkü Base Egg Fiyatı

Bugünkü Base Egg (BASEEGG) fiyatı $ 0,00004588 olup, son 24 saatte % 3,86 değişim gösterdi. Mevcut BASEEGG / USD dönüşüm oranı BASEEGG başına $ 0,00004588 şeklindedir.

Base Egg, şu anda piyasa değeri açısından $ 23.625 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 514,96M BASEEGG şeklindedir. Son 24 saat içinde BASEEGG, $ 0,00004326 (en düşük) ile $ 0,0000527 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,0000527 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00004089 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, BASEEGG, son bir saatte -%9,95 ve son 7 günde -- hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Base Egg (BASEEGG) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 23,63K$ 23,63K $ 23,63K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 45,88K$ 45,88K $ 45,88K Dolaşım Arzı 514,96M 514,96M 514,96M Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

