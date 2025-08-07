Base Inu (BINU) Nedir?

Base Inu is a decentralized experiment dog-themed coin, $BINU is the #1 inu on Base and the friendly face of the chain. $BINU isn’t just a dog coin, it’s a community-driven power aiming for success. Bank of Inu Earn passive income by using Base Inu’s staking platform to stake $BINU and get more $BINU as a return. Earn sustainable rewards, and contribute to Base decentralization. User-friendly and secure. It’s an easy way to maximize your crypto returns. Base Inu NFTs $BINU NFTs are the official NFTs of Base Inu on the Base Chain, which can be minted on the app, or traded through the decentralized marketplace.

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Base Inu (BINU) Kaynağı Resmi Websitesi

Base Inu (BINU) Token Ekonomisi

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