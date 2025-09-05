Base Velocimeter (BVM) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00177142 $ 0,00177142 $ 0,00177142 24 sa Düşük $ 0,00183162 $ 0,00183162 $ 0,00183162 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00177142$ 0,00177142 $ 0,00177142 24 sa Yüksek $ 0,00183162$ 0,00183162 $ 0,00183162 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,787331$ 0,787331 $ 0,787331 En Düşük Fiyat $ 0,00138317$ 0,00138317 $ 0,00138317 Fiyat Değişimi (1 Sa) -- Fiyat Değişimi (1 Gün) -%2,14 Fiyat Değişimi (7 G) -%4,17 Fiyat Değişimi (7 G) -%4,17

Base Velocimeter (BVM) canlı fiyatı $0,00178519. BVM, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00177142 ve en yüksek $ 0,00183162 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. BVM için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,787331, en düşük fiyatı ise $ 0,00138317 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, BVM son bir saatte -- değişim gösterdi, 24 saatte -%2,14 ve son 7 günde -%4,17 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Base Velocimeter (BVM) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 10,33K$ 10,33K $ 10,33K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 26,43K$ 26,43K $ 26,43K Dolaşım Arzı 5,78M 5,78M 5,78M Toplam Arz 14.806.462,40917468 14.806.462,40917468 14.806.462,40917468

Şu anki Base Velocimeter piyasa değeri $ 10,33K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki BVM arzı 5,78M olup, toplam arzı 14806462.40917468. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 26,43K.