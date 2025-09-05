BVM Hakkında Daha Fazla Bilgi

Base Velocimeter Logosu

Base Velocimeter Fiyatı (BVM)

Listelenmedi

1 BVM / USD Canlı Fiyatı:

$0,00178519
$0,00178519$0,00178519
-%2,101D
Base Velocimeter (BVM) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-05 11:51:20 (UTC+8)

Base Velocimeter (BVM) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,00177142
$ 0,00177142$ 0,00177142
24 sa Düşük
$ 0,00183162
$ 0,00183162$ 0,00183162
24 sa Yüksek

$ 0,00177142
$ 0,00177142$ 0,00177142

$ 0,00183162
$ 0,00183162$ 0,00183162

$ 0,787331
$ 0,787331$ 0,787331

$ 0,00138317
$ 0,00138317$ 0,00138317

-%2,14

-%4,17

-%4,17

Base Velocimeter (BVM) canlı fiyatı $0,00178519. BVM, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00177142 ve en yüksek $ 0,00183162 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. BVM için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,787331, en düşük fiyatı ise $ 0,00138317 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, BVM son bir saatte -- değişim gösterdi, 24 saatte -%2,14 ve son 7 günde -%4,17 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Base Velocimeter (BVM) Piyasa Bilgileri

$ 10,33K
$ 10,33K$ 10,33K

----

$ 26,43K
$ 26,43K$ 26,43K

5,78M
5,78M 5,78M

14.806.462,40917468
14.806.462,40917468 14.806.462,40917468

Şu anki Base Velocimeter piyasa değeri $ 10,33K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki BVM arzı 5,78M olup, toplam arzı 14806462.40917468. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 26,43K.

Base Velocimeter (BVM) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, Base Velocimeter / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Base Velocimeter / USD fiyat değişimi, $ +0,0002300317.
Son 60 gün içerisinde, Base Velocimeter / USD fiyat değişimi, $ -0,0008760477.
Son 90 gün içerisinde, Base Velocimeter / USD fiyat değişimi, $ -0,002209164273198448.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0-%2,14
30 Gün$ +0,0002300317+%12,89
60 Gün$ -0,0008760477-%49,07
90 Gün$ -0,002209164273198448-%55,30

Base Velocimeter (BVM) Nedir?

What is the project about? ve33 Dex on Base What makes your project unique? Options tokens as liquidity mining incentives & as a service for partner protocols to use for airdrops, fair launches, voting and liquidity mining incentives. veNFT grants for partner protocols and weekly bribe rebate system= History of your project. We are now live on Canto Fantom Mantle Pulse and Base and the codebase is up to v3. What’s next for your project? Continue to launch on layer 2 chains. Flashloans for options exercising. Further develop out our bribe rebates system. What can your token be used for? Users may lock BVM to veBVM and vote to earn voting incentives (bribes) and trading fees.

Base Velocimeter (BVM) Kaynağı

Resmi Websitesi

Base Velocimeter Fiyat Tahmini (USD)

Base Velocimeter (BVM) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Base Velocimeter (BVM) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Base Velocimeter için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

Base Velocimeter fiyat tahminini hemen kontrol edin!

BVM Varlığından Yerel Para Birimlerine

Base Velocimeter (BVM) Token Ekonomisi

Base Velocimeter (BVM) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. BVM tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Base Velocimeter (BVM) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü Base Velocimeter (BVM) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı BVM fiyatı, 0,00178519 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
BVM / USD güncel fiyatı nedir?
BVM / USD güncel fiyatı $ 0,00178519. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
Base Velocimeter varlığının piyasa değeri nedir?
BVM piyasa değeri $ 10,33K USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki BVM arzı nedir?
Dolaşımdaki BVM arzı, 5,78M USD.
BVM için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
BVM, ATH fiyatı olan 0,787331 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük BVM fiyatı (ATL) nedir?
BVM, ATL fiyatı olan 0,00138317 USD değerine düştü.
BVM işlem hacmi nedir?
BVM için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
BVM bu yıl daha da yükselir mi?
BVM piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için BVM fiyat tahminine göz atın.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-05 11:51:20 (UTC+8)

