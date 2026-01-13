Bugünkü Based Andy Fiyatı

Bugünkü Based Andy (ANDY) fiyatı $ 0 olup, son 24 saatte % 0,00 değişim gösterdi. Mevcut ANDY / USD dönüşüm oranı ANDY başına $ 0 şeklindedir.

Based Andy, şu anda piyasa değeri açısından $ 13.164,1 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,00B ANDY şeklindedir. Son 24 saat içinde ANDY, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, ANDY, son bir saatte -- ve son 7 günde -%13,96 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Based Andy (ANDY) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 13,16K$ 13,16K $ 13,16K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 13,16K$ 13,16K $ 13,16K Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki Based Andy piyasa değeri $ 13,16K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki ANDY arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 13,16K.