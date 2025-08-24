Based Chad (CHAD) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0 24 sa Düşük $ 0 24 sa Yüksek Tüm Zamanların En Yükseği $ 0 En Düşük Fiyat $ 0 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%1,47 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%9,95 Fiyat Değişimi (7 G) -%34,94

Based Chad (CHAD) canlı fiyatı --. CHAD, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. CHAD için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, CHAD son bir saatte -%1,47 değişim gösterdi, 24 saatte -%9,95 ve son 7 günde -%34,94 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Based Chad (CHAD) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 2,63M Hacim (24 Sa) -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 2,63M Dolaşım Arzı 69,42B Toplam Arz 69.420.000.000,0

Şu anki Based Chad piyasa değeri $ 2,63M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki CHAD arzı 69,42B olup, toplam arzı 69420000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 2,63M.