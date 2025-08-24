CHAD Hakkında Daha Fazla Bilgi

CHAD Fiyat Bilgileri

CHAD Whitepaper

CHAD Resmi Websitesi

CHAD Token Ekonomisi

CHAD Fiyat Tahmini

Kazanç

Airdrop+

Haberler

Blog

Akademi

Based Chad Logosu

Based Chad Fiyatı (CHAD)

Listelenmedi

1 CHAD / USD Canlı Fiyatı:

--
----
-%9,901D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD
Based Chad (CHAD) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-08-24 17:51:30 (UTC+8)

Based Chad (CHAD) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0
$ 0$ 0
24 sa Düşük
$ 0
$ 0$ 0
24 sa Yüksek

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-%1,47

-%9,95

-%34,94

-%34,94

Based Chad (CHAD) canlı fiyatı --. CHAD, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. CHAD için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, CHAD son bir saatte -%1,47 değişim gösterdi, 24 saatte -%9,95 ve son 7 günde -%34,94 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Based Chad (CHAD) Piyasa Bilgileri

$ 2,63M
$ 2,63M$ 2,63M

--
----

$ 2,63M
$ 2,63M$ 2,63M

69,42B
69,42B 69,42B

69.420.000.000,0
69.420.000.000,0 69.420.000.000,0

Şu anki Based Chad piyasa değeri $ 2,63M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki CHAD arzı 69,42B olup, toplam arzı 69420000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 2,63M.

Based Chad (CHAD) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, Based Chad / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Based Chad / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Based Chad / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Based Chad / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0-%9,95
30 Gün$ 0+%0,23
60 Gün$ 0+%99,77
90 Gün$ 0--

Based Chad (CHAD) Nedir?

Wake Up. Chad Harder. Repeat.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Based Chad (CHAD) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

Based Chad Fiyat Tahmini (USD)

Based Chad (CHAD) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Based Chad (CHAD) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Based Chad için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

Based Chad fiyat tahminini hemen kontrol edin!

CHAD Varlığından Yerel Para Birimlerine

Based Chad (CHAD) Token Ekonomisi

Based Chad (CHAD) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. CHAD tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Based Chad (CHAD) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü Based Chad (CHAD) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı CHAD fiyatı, 0 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
CHAD / USD güncel fiyatı nedir?
CHAD / USD güncel fiyatı $ 0. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
Based Chad varlığının piyasa değeri nedir?
CHAD piyasa değeri $ 2,63M USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki CHAD arzı nedir?
Dolaşımdaki CHAD arzı, 69,42B USD.
CHAD için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
CHAD, ATH fiyatı olan 0 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük CHAD fiyatı (ATL) nedir?
CHAD, ATL fiyatı olan 0 USD değerine düştü.
CHAD işlem hacmi nedir?
CHAD için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
CHAD bu yıl daha da yükselir mi?
CHAD piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için CHAD fiyat tahminine göz atın.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-08-24 17:51:30 (UTC+8)

Based Chad (CHAD) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
08-24 03:20:00Sektör Haberleri
Toplam kripto para piyasası değeri 4 trilyon doların üzerine çıktı, 24 saatlik artış %3,8
08-24 02:09:00Sektör Haberleri
Trend olan altcoinler karışık performans gösteriyor, OKB son saatte %2,31 düşerken, BIO son saatte %13,68 yükseliyor
08-24 02:00:00Uzman Görüşleri
Powell: Politika Ayarlaması Gerektiren Risk Dengesinde Değişim
08-23 08:04:00Sektör Haberleri
Ethereum 44 ay sonra 4.887 dolara ulaşarak yeni bir tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı
08-23 03:43:59Sektör Haberleri
"ETH Series" Altcoin'ler Geniş Çapta Yükseliyor, ETHFI 24 Saatte %22'den Fazla Artış Gösterdi
08-22 14:14:00Sektör Haberleri
Bitcoin çekim trendi yeniden başladı, son 24 saatte CEX'lerden 1.858,51 BTC net çıkış gerçekleşti

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.