BSDETH Hakkında Daha Fazla Bilgi

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Based ETH Fiyatı (BSDETH)

Listelenmedi

Based ETH (BSDETH) Canlı Fiyat Grafiği

$3.678,27
$3.678,27$3.678,27
+%2,601D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Based ETH (BSDETH) Fiyatı

Based ETH (BSDETH), şu anda 3.678,19 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 17,73M USD piyasa değerine sahiptir. BSDETH / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Based ETH Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%2,64
Based ETH 24 saatlik fiyat değişimi
4,82K USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Based ETH (BSDETH) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Based ETH / USD fiyat değişimi, $ +94,44.
Son 30 gün içerisinde, Based ETH / USD fiyat değişimi, $ +1.529,8633137770.
Son 60 gün içerisinde, Based ETH / USD fiyat değişimi, $ +1.365,7413725200.
Son 90 gün içerisinde, Based ETH / USD fiyat değişimi, $ +1.842,746440934247.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +94,44+%2,64
30 Gün$ +1.529,8633137770+%41,59
60 Gün$ +1.365,7413725200+%37,13
90 Gün$ +1.842,746440934247+%100,40

Based ETH (BSDETH) Fiyat Analizi

En güncel Based ETH fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 3.571,73
$ 3.571,73$ 3.571,73

$ 3.683,74
$ 3.683,74$ 3.683,74

$ 4.156,02
$ 4.156,02$ 4.156,02

+%0,16

+%2,64

-%8,50

Based ETH (BSDETH) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 17,73M
$ 17,73M$ 17,73M

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4,82K
4,82K 4,82K

Based ETH (BSDETH) Nedir?

Based ETH is an RToken on the Base L2 whose mandate is to maintain an Ethereum-aligned Liquid Staking Token basket (with a preference for new LST providers) and to provide value to bsdETH holders through yield and diversification. About Reserve Protocol: Reserve is a free, permissionless platform to build, deploy and govern asset-backed currencies referred to as “RTokens.” RTokens are always 1:1 asset-backed, allowing for permissionless minting and redeeming onchain by users without the need for any middlemen. Overcollateralization is provided by RSR governance token stakers. Each RToken can have an entirely different governance system and is governed separately by ecosystem stakers. The Reserve protocol launched on Ethereum mainnet in October 2022, on Base L2 in October 2023, and completed its seventh audit in November 2023.

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Based ETH (BSDETH) Kaynağı

Resmi Websitesi

Based ETH (BSDETH) Token Ekonomisi

Based ETH (BSDETH) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. BSDETH tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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BSDETH Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 BSDETH / VND
96.791.569,85
1 BSDETH / AUD
A$5.664,4126
1 BSDETH / GBP
2.758,6425
1 BSDETH / EUR
3.163,2434
1 BSDETH / USD
$3.678,19
1 BSDETH / MYR
RM15.558,7437
1 BSDETH / TRY
149.591,9873
1 BSDETH / JPY
¥540.693,93
1 BSDETH / ARS
ARS$5.017.970,7075
1 BSDETH / RUB
293.777,0353
1 BSDETH / INR
322.614,0449
1 BSDETH / IDR
Rp60.298.187,0736
1 BSDETH / KRW
5.094.440,2776
1 BSDETH / PHP
210.576,3775
1 BSDETH / EGP
￡E.178.097,9598
1 BSDETH / BRL
R$20.597,864
1 BSDETH / CAD
C$5.039,1203
1 BSDETH / BDT
444.031,0968
1 BSDETH / NGN
5.581.469,4155
1 BSDETH / UAH
151.725,3375
1 BSDETH / VES
Bs452.417,37
1 BSDETH / CLP
$3.534.740,59
1 BSDETH / PKR
Rs1.030.003,5457
1 BSDETH / KZT
1.971.142,021
1 BSDETH / THB
฿119.394,0474
1 BSDETH / TWD
NT$109.904,3172
1 BSDETH / AED
د.إ13.498,9573
1 BSDETH / CHF
Fr2.942,552
1 BSDETH / HKD
HK$28.837,0096
1 BSDETH / MAD
.د.م33.214,0557
1 BSDETH / MXN
$69.297,0996
1 BSDETH / PLN
13.609,303
1 BSDETH / RON
лв16.110,4722
1 BSDETH / SEK
kr35.604,8792
1 BSDETH / BGN
лв6.216,1411
1 BSDETH / HUF
Ft1.267.026,1093
1 BSDETH / CZK
78.198,3194
1 BSDETH / KWD
د.ك1.121,84795
1 BSDETH / ILS
12.505,846