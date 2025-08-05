Based Hotdog (BOTDOG) Nedir?

$BOTDOG is a utility meme coin created to bridge the gap between web3 communities and real-world utility. Built on top of the Cliza System, $BOTDOG reallocates 80% of creator rewards to fund the global expansion of “Based Hotdogs” — a next-gen hotdog franchise brand focused on premium, creative glizzy where 5% of all profits will be put into the chart for buybacks and burns. The remaining 20% supports ongoing development, marketing, art, and community initiatives. $BOTDOG is more than a coin — it’s a movement powered by memes, food, and decentralized ownership.

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Based Hotdog (BOTDOG) Kaynağı Whitepaper Resmi Websitesi

Based Hotdog (BOTDOG) Token Ekonomisi

Based Hotdog (BOTDOG) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. BOTDOG tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!