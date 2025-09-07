BasedHype (BASEDHYPE) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,01594039 $ 0,01594039 $ 0,01594039 24 sa Düşük $ 0,01659651 $ 0,01659651 $ 0,01659651 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,01594039$ 0,01594039 $ 0,01594039 24 sa Yüksek $ 0,01659651$ 0,01659651 $ 0,01659651 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,01749925$ 0,01749925 $ 0,01749925 En Düşük Fiyat $ 0,01582611$ 0,01582611 $ 0,01582611 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%0,01 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%0,43 Fiyat Değişimi (7 G) -%4,81 Fiyat Değişimi (7 G) -%4,81

BasedHype (BASEDHYPE) canlı fiyatı $0,0161408. BASEDHYPE, son 24 saat içinde en düşük $ 0,01594039 ve en yüksek $ 0,01659651 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. BASEDHYPE için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,01749925, en düşük fiyatı ise $ 0,01582611 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, BASEDHYPE son bir saatte +%0,01 değişim gösterdi, 24 saatte -%0,43 ve son 7 günde -%4,81 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

BasedHype (BASEDHYPE) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 161,41M$ 161,41M $ 161,41M Dolaşım Arzı 0,00 0,00 0,00 Toplam Arz 10.000.000.000,0 10.000.000.000,0 10.000.000.000,0

Şu anki BasedHype piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki BASEDHYPE arzı 0,00 olup, toplam arzı 10000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 161,41M.