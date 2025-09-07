BasedHype Fiyatı (BASEDHYPE)
+%0,01
-%0,43
-%4,81
-%4,81
BasedHype (BASEDHYPE) canlı fiyatı $0,0161408. BASEDHYPE, son 24 saat içinde en düşük $ 0,01594039 ve en yüksek $ 0,01659651 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. BASEDHYPE için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,01749925, en düşük fiyatı ise $ 0,01582611 oldu.
Kısa vadeli performans açısından, BASEDHYPE son bir saatte +%0,01 değişim gösterdi, 24 saatte -%0,43 ve son 7 günde -%4,81 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.
Şu anki BasedHype piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki BASEDHYPE arzı 0,00 olup, toplam arzı 10000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 161,41M.
Gün içerisinde, BasedHype / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, BasedHype / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, BasedHype / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, BasedHype / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-%0,43
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
BasedHype is a community-driven meme token on the Base chain, launched in July 2025 as a symbolic protest against unsustainable tokenomics in the cryptocurrency space. The token features a fixed supply of 10 billion units with built-in deflationary mechanisms, including monthly burns of 200 million tokens starting August 1, 2025, from a vesting pool of 6 billion tokens. This burn schedule, verifiable on Basescan, is designed to reduce circulating supply over time, with the potential to increase to 4% monthly in 2026 based on community consensus. Liquidity, representing 20% of supply (2 billion tokens), is locked until June 30, 2028, via Bitbond, ensuring trading depth without risk of withdrawal. The contract is renounced, standard ERC-20 compliant, with no taxes, minting permissions, or upgrade capabilities post-renounce, as confirmed by DEXTools score of 99/99. Additional allocations include a founder vault (4.5%, locked until January 2028 for ceremonial burn), media/listing reserve (4.5%, unlocking at $500 million market cap), and community vault (1.5% for incentives). BasedHype operates without a formal team or roadmap, guided by a decentralized collective known as the Signal Tribe, focusing on meme virality and on-chain transparency. The Transparency Hub on the project website provides real-time tracking of burns, locks, and vaults, emphasizing verifiable scarcity. Trading occurs on Uniswap V2, with fees (0.3%) distributed to liquidity providers, generating yield without emissions. The project disclaims any investment value, positioning itself as a memetic expression rather than a financial product.
