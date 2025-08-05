Basedmilio (BASED) Nedir?

Born out of frustration with the lack of organic memes on Base, Basedmilio aims to reestablish a culture of bringing people together with a single, common goal: being based.

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Basedmilio (BASED) Kaynağı Resmi Websitesi

Basedmilio (BASED) Token Ekonomisi

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