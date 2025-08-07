BasePrinter (BASEPRINTER) Nedir?

Welcome To Base printer Print like crazy, only on base Base printer is the meme coin on the Base chain that rewards holders with USDC reflections. Enjoy fast, low-cost transactions while earning passive income in a stablecoin. No staking required—just hold and profit. Fun meets real value! 5% is taxes for USDC reflections Base Printer: The meme coin on Base chain with USDC rewards. Hold and get reflected no staking needed

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BasePrinter (BASEPRINTER) Kaynağı Resmi Websitesi

BasePrinter (BASEPRINTER) Token Ekonomisi

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