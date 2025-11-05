BBQCOIN (BBQ) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00004648 $ 0,00004648 $ 0,00004648 24 sa Düşük $ 0,00005129 $ 0,00005129 $ 0,00005129 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00004648$ 0,00004648 $ 0,00004648 24 sa Yüksek $ 0,00005129$ 0,00005129 $ 0,00005129 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,065859$ 0,065859 $ 0,065859 En Düşük Fiyat $ 0,00004648$ 0,00004648 $ 0,00004648 Fiyat Değişimi (1 Sa) -- Fiyat Değişimi (1 Gün) -%9,36 Fiyat Değişimi (7 G) -%59,72 Fiyat Değişimi (7 G) -%59,72

BBQCOIN (BBQ) canlı fiyatı $0,00004648. BBQ, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00004648 ve en yüksek $ 0,00005129 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. BBQ için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,065859, en düşük fiyatı ise $ 0,00004648 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, BBQ son bir saatte -- değişim gösterdi, 24 saatte -%9,36 ve son 7 günde -%59,72 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

BBQCOIN (BBQ) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 23,24K$ 23,24K $ 23,24K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 23,24K$ 23,24K $ 23,24K Dolaşım Arzı 500,00M 500,00M 500,00M Toplam Arz 500.000.000,0 500.000.000,0 500.000.000,0

Şu anki BBQCOIN piyasa değeri $ 23,24K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki BBQ arzı 500,00M olup, toplam arzı 500000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 23,24K.