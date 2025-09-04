Bean Coin (BEAN) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: 24 sa Düşük $ 0,00150387 24 sa Yüksek $ 0,00160429 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00223583 En Düşük Fiyat $ 0 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%0,40 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%2,73 Fiyat Değişimi (7 G) -%9,59

Bean Coin (BEAN) canlı fiyatı $0,00150909. BEAN, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00150387 ve en yüksek $ 0,00160429 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. BEAN için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00223583, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, BEAN son bir saatte -%0,40 değişim gösterdi, 24 saatte -%2,73 ve son 7 günde -%9,59 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Bean Coin (BEAN) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 1,36M Hacim (24 Sa) -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 1,36M Dolaşım Arzı 899,38M Toplam Arz 899.384.250,0602034

Şu anki Bean Coin piyasa değeri $ 1,36M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki BEAN arzı 899,38M olup, toplam arzı 899384250.0602034. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 1,36M.