Bean Coin Logosu

Bean Coin Fiyatı (BEAN)

Listelenmedi

1 BEAN / USD Canlı Fiyatı:

-%2,801D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD
Bean Coin (BEAN) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-04 15:23:52 (UTC+8)

Bean Coin (BEAN) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
24 sa Düşük
24 sa Yüksek

-%0,40

-%2,73

-%9,59

-%9,59

Bean Coin (BEAN) canlı fiyatı $0,00150909. BEAN, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00150387 ve en yüksek $ 0,00160429 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. BEAN için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00223583, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, BEAN son bir saatte -%0,40 değişim gösterdi, 24 saatte -%2,73 ve son 7 günde -%9,59 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Bean Coin (BEAN) Piyasa Bilgileri

$ 1,36M
--
$ 1,36M
899,38M
899.384.250,0602034
Şu anki Bean Coin piyasa değeri $ 1,36M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki BEAN arzı 899,38M olup, toplam arzı 899384250.0602034. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 1,36M.

Bean Coin (BEAN) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, Bean Coin / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Bean Coin / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Bean Coin / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Bean Coin / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0-%2,73
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Bean Coin (BEAN) Nedir?

BEAN is a community-driven meme token on the Ethereum blockchain, inspired by a uniquely memorable and charismatic coffee bean character full of bold, action-packed spirit. It offers fans a decentralized way to celebrate this dynamic character, designed to make a lasting impact on internet culture with its slogan, "Get Beaned." The token features a renounced contract for permanent security, burned liquidity for enhanced stability, and a deflationary supply that decreases with every transaction. Bean Coin is crafted for collectors, enthusiasts, and vibrant community engagement.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Bean Coin (BEAN) Kaynağı

Resmi Websitesi

Bean Coin Fiyat Tahmini (USD)

Bean Coin (BEAN) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Bean Coin (BEAN) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Bean Coin için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

Bean Coin fiyat tahminini hemen kontrol edin!

BEAN Varlığından Yerel Para Birimlerine

Bean Coin (BEAN) Token Ekonomisi

Bean Coin (BEAN) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. BEAN tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Bean Coin (BEAN) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü Bean Coin (BEAN) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı BEAN fiyatı, 0,00150909 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
BEAN / USD güncel fiyatı nedir?
BEAN / USD güncel fiyatı $ 0,00150909. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
Bean Coin varlığının piyasa değeri nedir?
BEAN piyasa değeri $ 1,36M USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki BEAN arzı nedir?
Dolaşımdaki BEAN arzı, 899,38M USD.
BEAN için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
BEAN, ATH fiyatı olan 0,00223583 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük BEAN fiyatı (ATL) nedir?
BEAN, ATL fiyatı olan 0 USD değerine düştü.
BEAN işlem hacmi nedir?
BEAN için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
BEAN bu yıl daha da yükselir mi?
BEAN piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için BEAN fiyat tahminine göz atın.
Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.