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Bearded Dragon Fiyatı (BEARDY)

Listelenmedi

Bearded Dragon (BEARDY) Canlı Fiyat Grafiği

$0,00015712
$0,00015712$0,00015712
+%2,101D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Bearded Dragon (BEARDY) Fiyatı

Bearded Dragon (BEARDY), şu anda 0 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. BEARDY / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Bearded Dragon Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%2,11
Bearded Dragon 24 saatlik fiyat değişimi
0,00 USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Bearded Dragon (BEARDY) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Bearded Dragon / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Bearded Dragon / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Bearded Dragon / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Bearded Dragon / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0+%2,11
30 Gün$ 0+%2,59
60 Gün$ 0-%2,71
90 Gün$ 0--

Bearded Dragon (BEARDY) Fiyat Analizi

En güncel Bearded Dragon fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,943208
$ 0,943208$ 0,943208

%0,00

+%2,11

-%8,33

Bearded Dragon (BEARDY) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

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Bearded Dragon (BEARDY) Nedir?

Beardy is a resilient and community-oriented cryptocurrency project. It highlights the project's vast distributed liquidity pools provided by its holders. Beardy is on a quest to conquer the crypto realm with the importance of community spirit being it's core driver. Community owned and operated!

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Bearded Dragon (BEARDY) Kaynağı

Resmi Websitesi

Bearded Dragon (BEARDY) Token Ekonomisi

Bearded Dragon (BEARDY) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. BEARDY tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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BEARDY Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 BEARDY / VND
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1 BEARDY / AUD
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1 BEARDY / GBP
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1 BEARDY / EUR
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1 BEARDY / USD
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1 BEARDY / MYR
RM--
1 BEARDY / TRY
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1 BEARDY / JPY
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1 BEARDY / ARS
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1 BEARDY / RUB
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1 BEARDY / INR
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1 BEARDY / IDR
Rp--
1 BEARDY / KRW
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1 BEARDY / PHP
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1 BEARDY / EGP
￡E.--
1 BEARDY / BRL
R$--
1 BEARDY / CAD
C$--
1 BEARDY / BDT
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1 BEARDY / NGN
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1 BEARDY / UAH
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1 BEARDY / VES
Bs--
1 BEARDY / CLP
$--
1 BEARDY / PKR
Rs--
1 BEARDY / KZT
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1 BEARDY / THB
฿--
1 BEARDY / TWD
NT$--
1 BEARDY / AED
د.إ--
1 BEARDY / CHF
Fr--
1 BEARDY / HKD
HK$--
1 BEARDY / MAD
.د.م--
1 BEARDY / MXN
$--
1 BEARDY / PLN
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1 BEARDY / RON
лв--
1 BEARDY / SEK
kr--
1 BEARDY / BGN
лв--
1 BEARDY / HUF
Ft--
1 BEARDY / CZK
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1 BEARDY / KWD
د.ك--
1 BEARDY / ILS
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