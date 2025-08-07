Bearded Dragon (BEARDY) Nedir?

Beardy is a resilient and community-oriented cryptocurrency project. It highlights the project's vast distributed liquidity pools provided by its holders. Beardy is on a quest to conquer the crypto realm with the importance of community spirit being it's core driver. Community owned and operated!

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Bearded Dragon (BEARDY) Kaynağı Resmi Websitesi

Bearded Dragon (BEARDY) Token Ekonomisi

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