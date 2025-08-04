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BEARXRPL Fiyatı ($BEAR)

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BEARXRPL ($BEAR) Canlı Fiyat Grafiği

$0,00807066
$0,00807066$0,00807066
+%0,901D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü BEARXRPL ($BEAR) Fiyatı

BEARXRPL ($BEAR), şu anda 0,00807066 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 4,74M USD piyasa değerine sahiptir. $BEAR / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

BEARXRPL Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%0,92
BEARXRPL 24 saatlik fiyat değişimi
587,71M USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında BEARXRPL ($BEAR) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, BEARXRPL / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, BEARXRPL / USD fiyat değişimi, $ +0,0020042515.
Son 60 gün içerisinde, BEARXRPL / USD fiyat değişimi, $ +0,0038536812.
Son 90 gün içerisinde, BEARXRPL / USD fiyat değişimi, $ +0,001857429987089621.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0+%0,92
30 Gün$ +0,0020042515+%24,83
60 Gün$ +0,0038536812+%47,75
90 Gün$ +0,001857429987089621+%29,89

BEARXRPL ($BEAR) Fiyat Analizi

En güncel BEARXRPL fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0,00798247
$ 0,00798247$ 0,00798247

$ 0,00857223
$ 0,00857223$ 0,00857223

$ 0,02166489
$ 0,02166489$ 0,02166489

-%0,41

+%0,92

-%14,90

BEARXRPL ($BEAR) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 4,74M
$ 4,74M$ 4,74M

--
----

587,71M
587,71M 587,71M

BEARXRPL ($BEAR) Nedir?

The $Bear token is a meme coin inspired by the figure known as Bearableguy123, a pseudonymous crypto influencer within the XRP community. This individual is known for sharing cryptic riddles and predictions, which have garnered a cult-like following. The $BEAR token is essentially a community project that leverages this cultural phenomenon for engagement, creating a fun and speculative environment around bear-themed memes and narratives.

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BEARXRPL ($BEAR) Kaynağı

Resmi Websitesi

BEARXRPL ($BEAR) Token Ekonomisi

BEARXRPL ($BEAR) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. $BEAR tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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$BEAR Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 $BEAR / VND
212,3794179
1 $BEAR / AUD
A$0,0124288164
1 $BEAR / GBP
0,006052995
1 $BEAR / EUR
0,0069407676
1 $BEAR / USD
$0,00807066
1 $BEAR / MYR
RM0,0341388918
1 $BEAR / TRY
0,3282337422
1 $BEAR / JPY
¥1,18638702
1 $BEAR / ARS
ARS$11,010397905
1 $BEAR / RUB
0,6446036142
1 $BEAR / INR
0,7078775886
1 $BEAR / IDR
Rp132,3058804704
1 $BEAR / KRW
11,1781869264
1 $BEAR / PHP
0,462045285
1 $BEAR / EGP
￡E.0,3907813572
1 $BEAR / BRL
R$0,045195696
1 $BEAR / CAD
C$0,0110568042
1 $BEAR / BDT
0,9742900752
1 $BEAR / NGN
12,246823017
1 $BEAR / UAH
0,332914725
1 $BEAR / VES
Bs0,99269118
1 $BEAR / CLP
$7,75590426
1 $BEAR / PKR
Rs2,2600269198
1 $BEAR / KZT
4,325066694
1 $BEAR / THB
฿0,2619736236
1 $BEAR / TWD
NT$0,2411513208
1 $BEAR / AED
د.إ0,0296193222
1 $BEAR / CHF
Fr0,006456528
1 $BEAR / HKD
HK$0,0632739744
1 $BEAR / MAD
.د.م0,0728780598
1 $BEAR / MXN
$0,1520512344
1 $BEAR / PLN
0,029861442
1 $BEAR / RON
лв0,0353494908
1 $BEAR / SEK
kr0,0781239888
1 $BEAR / BGN
лв0,0136394154
1 $BEAR / HUF
Ft2,7801002502
1 $BEAR / CZK
0,1715822316
1 $BEAR / KWD
د.ك0,0024615513
1 $BEAR / ILS
0,027440244