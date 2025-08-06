BEAST SELLER (BEAST) Nedir?

It's a meme coin from Matt Furie universe Who is Beast Seller? The new face of the Furieverse. You’ve seen the cover of Cortex Vertex - yeah, that’s Beast. Not just on the cover. He is the cover! Beast is pure chaos, cosmic swagger and meme magic rolled into one feral package. Nobody can define him - and that’s exactly the point. He’s not here to explain. He’s here to explode. From the mind of Matt Furie, Beast follows front cover legends like Pepe, Brett, Andy, Landwolf, and Hoppy. Their charts went vertical. Beast is next. History is being drawn. Don’t fade the cover character.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

BEAST SELLER (BEAST) Kaynağı Resmi Websitesi

BEAST SELLER (BEAST) Token Ekonomisi

BEAST SELLER (BEAST) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. BEAST tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!