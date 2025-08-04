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Beeg Blue Whale Fiyatı (BEEG)

Listelenmedi

Beeg Blue Whale (BEEG) Canlı Fiyat Grafiği

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+%1,601D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Beeg Blue Whale (BEEG) Fiyatı

Beeg Blue Whale (BEEG), şu anda 0,00001974 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 197,40K USD piyasa değerine sahiptir. BEEG / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Beeg Blue Whale Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
-%0,23
Beeg Blue Whale 24 saatlik fiyat değişimi
10,00B USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Beeg Blue Whale (BEEG) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Beeg Blue Whale / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Beeg Blue Whale / USD fiyat değişimi, $ +0,0000030179.
Son 60 gün içerisinde, Beeg Blue Whale / USD fiyat değişimi, $ -0,0000066745.
Son 90 gün içerisinde, Beeg Blue Whale / USD fiyat değişimi, $ -0,00000634950365144701.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0-%0,23
30 Gün$ +0,0000030179+%15,29
60 Gün$ -0,0000066745-%33,81
90 Gün$ -0,00000634950365144701-%24,33

Beeg Blue Whale (BEEG) Fiyat Analizi

En güncel Beeg Blue Whale fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0,00001951
$ 0,00001951$ 0,00001951

$ 0,0000201
$ 0,0000201$ 0,0000201

$ 0,00119258
$ 0,00119258$ 0,00119258

+%0,36

-%0,23

-%13,39

Beeg Blue Whale (BEEG) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 197,40K
$ 197,40K$ 197,40K

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10,00B
10,00B 10,00B

Beeg Blue Whale (BEEG) Nedir?

Its goal is to create and keep a unique community in the Sui ecosystem, and it promises to entertain people and get them to create more memes and create a good vibe with those memes. In the later stages, the BEEG token will provide a utility for itself by providing visual and audio material for other meme projects in the ecosystem and turn it into a financial product. Now it is used more as a tool for community building, development and expansion. The entire supply of Beeg Blue Whale Token is in circulation. There is no team allocation.

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Beeg Blue Whale (BEEG) Kaynağı

Resmi Websitesi

Beeg Blue Whale (BEEG) Token Ekonomisi

Beeg Blue Whale (BEEG) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. BEEG tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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BEEG Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 BEEG / VND
0,5194581
1 BEEG / AUD
A$0,0000303996
1 BEEG / GBP
0,000014805
1 BEEG / EUR
0,0000169764
1 BEEG / USD
$0,00001974
1 BEEG / MYR
RM0,0000835002
1 BEEG / TRY
0,0008028258
1 BEEG / JPY
¥0,00290178
1 BEEG / ARS
ARS$0,026930295
1 BEEG / RUB
0,0015760416
1 BEEG / INR
0,001730211
1 BEEG / IDR
Rp0,3236065056
1 BEEG / KRW
0,0272650854
1 BEEG / PHP
0,001130115
1 BEEG / EGP
￡E.0,0009558108
1 BEEG / BRL
R$0,00010857
1 BEEG / CAD
C$0,0000270438
1 BEEG / BDT
0,0024039372
1 BEEG / NGN
0,0300914586
1 BEEG / UAH
0,0008235528
1 BEEG / VES
Bs0,00242802
1 BEEG / CLP
$0,0190491
1 BEEG / PKR
Rs0,0055951056
1 BEEG / KZT
0,010658613
1 BEEG / THB
฿0,0006389838
1 BEEG / TWD
NT$0,000588252
1 BEEG / AED
د.إ0,0000724458
1 BEEG / CHF
Fr0,000015792
1 BEEG / HKD
HK$0,0001547616
1 BEEG / MAD
.د.م0,0001788444
1 BEEG / MXN
$0,0003705198
1 BEEG / PLN
0,0000726432
1 BEEG / RON
лв0,0000862638
1 BEEG / SEK
kr0,0001902936
1 BEEG / BGN
лв0,0000331632
1 BEEG / HUF
Ft0,0067858224
1 BEEG / CZK
0,0004186854
1 BEEG / KWD
د.ك0,0000060207
1 BEEG / ILS
0,000067116