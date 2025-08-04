Beeper Coin Fiyatı (BEEPER)
Beeper Coin (BEEPER), şu anda 0,00017286 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 1,73M USD piyasa değerine sahiptir. BEEPER / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
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Gün içerisinde, Beeper Coin / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Beeper Coin / USD fiyat değişimi, $ -0,0000365418.
Son 60 gün içerisinde, Beeper Coin / USD fiyat değişimi, $ -0,0000534353.
Son 90 gün içerisinde, Beeper Coin / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+%1,35
|30 Gün
|$ -0,0000365418
|-%21,13
|60 Gün
|$ -0,0000534353
|-%30,91
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Beeper Coin fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-%0,04
+%1,35
-%12,19
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Beeper is a self-evolving Intent Agent designed to help users seamlessly interact with Web3 across any platform. Currently, users can effortlessly deploy, purchase, and tips crypto assets via @BeeperAI on Twitter. Key features: 1. Natural Language Intent Understanding: By accurately identifying user intent, Beeper can perform corresponding blockchain actions based on natural language commands. 2. Seamless Blockchain Interaction: No need for complex tools or wallets, Beeper allows Twitter users to directly interact with the blockchain and manage any crypto assets. 3. Self-Evolving Learning Capability: Beeper has the ability to self-learn, continuously optimizing its services based on user history and feedback, providing a more personalized experience. 4. Multi-Chain Support: In addition to supporting the current BNB Chain, Beeper plans to expand to multiple blockchain networks in the future to meet users’ cross-chain needs. Vision - Empowering billion users to intelligently interact with Web3. Beeper aims to redefine the way users interact with blockchain technology by introducing intent-driven transactions. Its goals include: 1. Enabling anyone to seamlessly interact with the blockchain across any platform through natural language or voice commands. 2. Abstracting the complexity of blockchain to provide users with a simple and user-friendly entry point. 3. Offering comprehensive support for Web2 users transitioning to the Web3 ecosystem.
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|1 BEEPER / VND
₫4,5488109
|1 BEEPER / AUD
A$0,0002662044
|1 BEEPER / GBP
￡0,000129645
|1 BEEPER / EUR
€0,0001486596
|1 BEEPER / USD
$0,00017286
|1 BEEPER / MYR
RM0,0007311978
|1 BEEPER / TRY
₺0,0070302162
|1 BEEPER / JPY
¥0,02541042
|1 BEEPER / ARS
ARS$0,235824255
|1 BEEPER / RUB
₽0,0138063282
|1 BEEPER / INR
₹0,0151615506
|1 BEEPER / IDR
Rp2,8337700384
|1 BEEPER / KRW
₩0,2394180144
|1 BEEPER / PHP
₱0,009896235
|1 BEEPER / EGP
￡E.0,0083698812
|1 BEEPER / BRL
R$0,000968016
|1 BEEPER / CAD
C$0,0002368182
|1 BEEPER / BDT
৳0,0208676592
|1 BEEPER / NGN
₦0,262306407
|1 BEEPER / UAH
₴0,007130475
|1 BEEPER / VES
Bs0,02126178
|1 BEEPER / CLP
$0,16611846
|1 BEEPER / PKR
Rs0,0484059858
|1 BEEPER / KZT
₸0,092635674
|1 BEEPER / THB
฿0,0056110356
|1 BEEPER / TWD
NT$0,0051650568
|1 BEEPER / AED
د.إ0,0006343962
|1 BEEPER / CHF
Fr0,000138288
|1 BEEPER / HKD
HK$0,0013552224
|1 BEEPER / MAD
.د.م0,0015609258
|1 BEEPER / MXN
$0,0032566824
|1 BEEPER / PLN
zł0,000639582
|1 BEEPER / RON
лв0,0007571268
|1 BEEPER / SEK
kr0,0016732848
|1 BEEPER / BGN
лв0,0002921334
|1 BEEPER / HUF
Ft0,0595450842
|1 BEEPER / CZK
Kč0,0036750036
|1 BEEPER / KWD
د.ك0,0000527223
|1 BEEPER / ILS
₪0,000587724