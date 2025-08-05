Beer Frog (FROG) Nedir?

Beer Frog is a meme project inspired by Matt Furies first frog, presented on his website mattfurie.com on April 16 2004. The idea that this blue eyed frog with blue eyes and a beer belly was the first Matt drew was reason enough to dedicate a token to him. Beer Frog is basically the Nestor of Matt Furie memes. Also known as the FrogFather (referenced to DogeFather - Elon Musk). The project also is a hommage to the original creator, Matt Furie.

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Beer Frog (FROG) Kaynağı Resmi Websitesi

Beer Frog (FROG) Token Ekonomisi

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