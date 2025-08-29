Beercoin 2 (BEER2) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Düşük $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0$ 0 $ 0 24 sa Yüksek $ 0$ 0 $ 0 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,0000627$ 0,0000627 $ 0,0000627 En Düşük Fiyat $ 0$ 0 $ 0 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%4,15 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%4,95 Fiyat Değişimi (7 G) +%16,23 Fiyat Değişimi (7 G) +%16,23

Beercoin 2 (BEER2) canlı fiyatı --. BEER2, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. BEER2 için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,0000627, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, BEER2 son bir saatte +%4,15 değişim gösterdi, 24 saatte +%4,95 ve son 7 günde +%16,23 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Beercoin 2 (BEER2) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 237,82K$ 237,82K $ 237,82K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 317,52K$ 317,52K $ 317,52K Dolaşım Arzı 395,57B 395,57B 395,57B Toplam Arz 528.122.323.619,3127 528.122.323.619,3127 528.122.323.619,3127

Şu anki Beercoin 2 piyasa değeri $ 237,82K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki BEER2 arzı 395,57B olup, toplam arzı 528122323619.3127. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 317,52K.