Beercoin 2 Logosu

Beercoin 2 Fiyatı (BEER2)

Listelenmedi

1 BEER2 / USD Canlı Fiyatı:

--
----
+%4,901D
mexc
USD
Beercoin 2 (BEER2) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-08-29 11:18:32 (UTC+8)

Beercoin 2 (BEER2) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0
$ 0$ 0
24 sa Düşük
$ 0
$ 0$ 0
24 sa Yüksek

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,0000627
$ 0,0000627$ 0,0000627

$ 0
$ 0$ 0

+%4,15

+%4,95

+%16,23

+%16,23

Beercoin 2 (BEER2) canlı fiyatı --. BEER2, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. BEER2 için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,0000627, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, BEER2 son bir saatte +%4,15 değişim gösterdi, 24 saatte +%4,95 ve son 7 günde +%16,23 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Beercoin 2 (BEER2) Piyasa Bilgileri

$ 237,82K
$ 237,82K$ 237,82K

--
----

$ 317,52K
$ 317,52K$ 317,52K

395,57B
395,57B 395,57B

528.122.323.619,3127
528.122.323.619,3127 528.122.323.619,3127

Şu anki Beercoin 2 piyasa değeri $ 237,82K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki BEER2 arzı 395,57B olup, toplam arzı 528122323619.3127. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 317,52K.

Beercoin 2 (BEER2) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, Beercoin 2 / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Beercoin 2 / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Beercoin 2 / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Beercoin 2 / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0+%4,95
30 Gün$ 0-%5,77
60 Gün$ 0+%5,34
90 Gün$ 0--

Beercoin 2 (BEER2) Nedir?

While Beercoin has brought together a vibrant community and now is the time to make it even better and stronger than ever. Let’s get back to the bar and bring excitement and joy with us! Why Beer 2.0? A letter to better community Have you ever dreamt of a better version of $BEER? Stronger, more foamy, more perfect. Just sip $BEER 2.0. Beer 2.0 will feature a streamlined token distribution, reducing the total supply to enhance scarcity and value. This approach mirrors the effective strategies seen in projects like Trump Coin, which launched with a total supply of 1 billion tokens, with 80% allocated to creators and affiliates, and 20% made available to the public

Beercoin 2 (BEER2) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

Beercoin 2 Fiyat Tahmini (USD)

Beercoin 2 (BEER2) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Beercoin 2 (BEER2) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Beercoin 2 için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

Beercoin 2 fiyat tahminini hemen kontrol edin!

BEER2 Varlığından Yerel Para Birimlerine

Beercoin 2 (BEER2) Token Ekonomisi

Beercoin 2 (BEER2) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. BEER2 tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Beercoin 2 (BEER2) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü Beercoin 2 (BEER2) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı BEER2 fiyatı, 0 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
BEER2 / USD güncel fiyatı nedir?
BEER2 / USD güncel fiyatı $ 0. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
Beercoin 2 varlığının piyasa değeri nedir?
BEER2 piyasa değeri $ 237,82K USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki BEER2 arzı nedir?
Dolaşımdaki BEER2 arzı, 395,57B USD.
BEER2 için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
BEER2, ATH fiyatı olan 0,0000627 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük BEER2 fiyatı (ATL) nedir?
BEER2, ATL fiyatı olan 0 USD değerine düştü.
BEER2 işlem hacmi nedir?
BEER2 için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
BEER2 bu yıl daha da yükselir mi?
BEER2 piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için BEER2 fiyat tahminine göz atın.
Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.