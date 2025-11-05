Belgian Malinois (BELG) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,02682373 $ 0,02682373 $ 0,02682373 24 sa Düşük $ 2,1 $ 2,1 $ 2,1 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,02682373$ 0,02682373 $ 0,02682373 24 sa Yüksek $ 2,1$ 2,1 $ 2,1 Tüm Zamanların En Yükseği $ 3,62$ 3,62 $ 3,62 En Düşük Fiyat $ 0,02682373$ 0,02682373 $ 0,02682373 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%16,15 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%219,63 Fiyat Değişimi (7 G) +%75,61 Fiyat Değişimi (7 G) +%75,61

Belgian Malinois (BELG) canlı fiyatı $1,056. BELG, son 24 saat içinde en düşük $ 0,02682373 ve en yüksek $ 2,1 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. BELG için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 3,62, en düşük fiyatı ise $ 0,02682373 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, BELG son bir saatte -%16,15 değişim gösterdi, 24 saatte +%219,63 ve son 7 günde +%75,61 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Belgian Malinois (BELG) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 965,88K$ 965,88K $ 965,88K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 996,97K$ 996,97K $ 996,97K Dolaşım Arzı 932,12K 932,12K 932,12K Toplam Arz 962.119,8611323923 962.119,8611323923 962.119,8611323923

Şu anki Belgian Malinois piyasa değeri $ 965,88K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki BELG arzı 932,12K olup, toplam arzı 962119.8611323923. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 996,97K.