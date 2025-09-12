Berkshire Hathaway xStock (BRK.BX) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 490,56 $ 490,56 $ 490,56 24 sa Düşük $ 499,77 $ 499,77 $ 499,77 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 490,56$ 490,56 $ 490,56 24 sa Yüksek $ 499,77$ 499,77 $ 499,77 Tüm Zamanların En Yükseği $ 499,77$ 499,77 $ 499,77 En Düşük Fiyat $ 490,56$ 490,56 $ 490,56 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%0,00 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%1,04 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

Berkshire Hathaway xStock (BRK.BX) canlı fiyatı $499,73. BRK.BX, son 24 saat içinde en düşük $ 490,56 ve en yüksek $ 499,77 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. BRK.BX için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 499,77, en düşük fiyatı ise $ 490,56 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, BRK.BX son bir saatte +%0,00 değişim gösterdi, 24 saatte +%1,04 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Berkshire Hathaway xStock (BRK.BX) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 460,73K$ 460,73K $ 460,73K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 10,69M$ 10,69M $ 10,69M Dolaşım Arzı 921,96 921,96 921,96 Toplam Arz 21.400,0 21.400,0 21.400,0

Şu anki Berkshire Hathaway xStock piyasa değeri $ 460,73K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki BRK.BX arzı 921,96 olup, toplam arzı 21400.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 10,69M.