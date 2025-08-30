BETA (BETA) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00011369 $ 0,00011369 $ 0,00011369 24 sa Düşük $ 0,0001253 $ 0,0001253 $ 0,0001253 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00011369$ 0,00011369 $ 0,00011369 24 sa Yüksek $ 0,0001253$ 0,0001253 $ 0,0001253 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00068728$ 0,00068728 $ 0,00068728 En Düşük Fiyat $ 0,00008382$ 0,00008382 $ 0,00008382 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%0,82 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%6,69 Fiyat Değişimi (7 G) -%1,18 Fiyat Değişimi (7 G) -%1,18

BETA (BETA) canlı fiyatı $0,00011485. BETA, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00011369 ve en yüksek $ 0,0001253 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. BETA için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00068728, en düşük fiyatı ise $ 0,00008382 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, BETA son bir saatte -%0,82 değişim gösterdi, 24 saatte -%6,69 ve son 7 günde -%1,18 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

BETA (BETA) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 114,85K$ 114,85K $ 114,85K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 114,85K$ 114,85K $ 114,85K Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki BETA piyasa değeri $ 114,85K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki BETA arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 114,85K.