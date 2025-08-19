BFUSD (BFUSD) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,999201 $ 0,999201 $ 0,999201 24 sa Düşük $ 0,999688 $ 0,999688 $ 0,999688 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,999201$ 0,999201 $ 0,999201 24 sa Yüksek $ 0,999688$ 0,999688 $ 0,999688 Tüm Zamanların En Yükseği $ 1,0$ 1,0 $ 1,0 En Düşük Fiyat $ 0,999201$ 0,999201 $ 0,999201 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%0,00 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%0,03 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

BFUSD (BFUSD) canlı fiyatı $0,999217. BFUSD, son 24 saat içinde en düşük $ 0,999201 ve en yüksek $ 0,999688 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. BFUSD için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 1,0, en düşük fiyatı ise $ 0,999201 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, BFUSD son bir saatte -%0,00 değişim gösterdi, 24 saatte -%0,03 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

BFUSD (BFUSD) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 1,70B$ 1,70B $ 1,70B Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 1,70B$ 1,70B $ 1,70B Dolaşım Arzı 1,70B 1,70B 1,70B Toplam Arz 1.700.000.100,0 1.700.000.100,0 1.700.000.100,0

Şu anki BFUSD piyasa değeri $ 1,70B olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki BFUSD arzı 1,70B olup, toplam arzı 1700000100.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 1,70B.