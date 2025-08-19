BFUSD Fiyatı (BFUSD)
-%0,00
-%0,03
--
--
BFUSD (BFUSD) canlı fiyatı $0,999217. BFUSD, son 24 saat içinde en düşük $ 0,999201 ve en yüksek $ 0,999688 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. BFUSD için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 1,0, en düşük fiyatı ise $ 0,999201 oldu.
Kısa vadeli performans açısından, BFUSD son bir saatte -%0,00 değişim gösterdi, 24 saatte -%0,03 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.
Şu anki BFUSD piyasa değeri $ 1,70B olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki BFUSD arzı 1,70B olup, toplam arzı 1700000100.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 1,70B.
Gün içerisinde, BFUSD / USD fiyat değişimi, $ -0,0003409651206527.
Son 30 gün içerisinde, BFUSD / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, BFUSD / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, BFUSD / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0,0003409651206527
|-%0,03
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
BFUSD is a reward-bearing asset redeemable for USD stablecoin. It offers rewards on qualifying balances and can be used as Margin in Futures Accounts, allowing users to earn rewards simultaneously. Users holding BFUSD in their account will receive a daily reward in USD stablecoin at the APR for their Qualifying balance.
|Tarih (UTC+8)
|Tür
|Bilgiler
|08-18 17:40:00
|Sektör Haberleri
Altcoinler daha geniş piyasa geri çekilmesini takip ediyor, RAY 24 saatte %9'dan fazla düşüyor
|08-18 10:12:00
|Sektör Haberleri
Bitcoin Piyasa Payı %59,4'e Düşerken, Altcoin Piyasa Değeri Geçtiğimiz Hafta %3,06 Yükseldi
|08-17 18:11:00
|Sektör Haberleri
Toplam stablecoin piyasa değeri son 7 günde %2,18 artarak 276,9 milyar doları aştı
|08-17 11:15:00
|Sektör Haberleri
Ethereum Reserve Company ve Çeşitli ETF'lerin Toplam Varlıkları 10 Milyon Coin'i Aştı
|08-16 16:39:00
|Sektör Haberleri
Bu hafta spot Bitcoin ve Ethereum ETF'lerinin toplam işlem hacmi, Ethereum ETF işlem hacmindeki artış sayesinde tarihi bir yükseğe ulaştı
|08-16 14:30:00
|Sektör Haberleri
Ethereum geri çekilmesi altcoinlerin düşüşünü tetikliyor, spot ETF'ler net çıkış kaydediyor, kripto hisseleri eş zamanlı düşüyor
