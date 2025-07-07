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Biden Coin Fiyatı (BIDEN)

Biden Coin (BIDEN) Canlı Fiyat Grafiği

$0,00014899
$0,00014899$0,00014899
+%8,101D
USD

Bugünkü Biden Coin (BIDEN) Fiyatı

Biden Coin (BIDEN), şu anda 0,00014904 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 14,91M USD piyasa değerine sahiptir. BIDEN / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Biden Coin Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%8,10
Biden Coin 24 saatlik fiyat değişimi
100,00B USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Biden Coin (BIDEN) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Biden Coin / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Biden Coin / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Biden Coin / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Biden Coin / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0+%8,10
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Biden Coin (BIDEN) Fiyat Analizi

En güncel Biden Coin fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0,00013759
$ 0,00013759$ 0,00013759

$ 0,00014982
$ 0,00014982$ 0,00014982

$ 0,00014982
$ 0,00014982$ 0,00014982

+%0,75

+%8,10

--

Biden Coin (BIDEN) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 14,91M
$ 14,91M$ 14,91M

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100,00B
100,00B 100,00B

Biden Coin (BIDEN) Nedir?

Biden Coin is a meme token inspired by the world’s most memeable politician — Joe Biden. But here’s the kicker: No official logo. No likeness. No affiliation. Fully decentralized. No presale. No team allocation. Fair-launched and loud — by ElectionDAO. BIDEN | ETH Mainnet | Community-Owned Meme Movement 📈 Real Numbers. Real Momentum. 🟢 60+ days live — zero rug signals 🟢 Community-led via ElectionDAO governance 🟢 No presale. No VCs. No BS. 🟢 100% organic growth through viral fire 🟢 Featured in top influencer posts, meme pages & viral threads 🎯 Vision: The First “Political Consensus Layer” on Ethereum Forget TradFi. Forget PACs. This is Web3 election energy — democratized, verifiable, and unstoppable. We don’t need permission. Just memes, virality, and on-chain belief. $BIDEN isn’t a token — it’s an opinion turned asset.

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Biden Coin (BIDEN) Kaynağı

Resmi Websitesi

Biden Coin (BIDEN) Token Ekonomisi

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BIDEN Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 BIDEN / VND
3,9219876
1 BIDEN / AUD
A$0,0002280312
1 BIDEN / GBP
0,0001087992
1 BIDEN / EUR
0,000126684
1 BIDEN / USD
$0,00014904
1 BIDEN / MYR
RM0,0006304392
1 BIDEN / TRY
0,005954148
1 BIDEN / JPY
¥0,0216108
1 BIDEN / RUB
0,0117681984
1 BIDEN / INR
0,012787632
1 BIDEN / IDR
Rp2,4038706312
1 BIDEN / KRW
0,2041639344
1 BIDEN / PHP
0,0084416256
1 BIDEN / EGP
￡E.0,007355124
1 BIDEN / BRL
R$0,0008077968
1 BIDEN / CAD
C$0,0002026944
1 BIDEN / BDT
0,0182931696
1 BIDEN / NGN
0,2282383656
1 BIDEN / UAH
0,0062194392
1 BIDEN / VES
Bs0,0163944
1 BIDEN / CLP
$0,1386072
1 BIDEN / PKR
Rs0,0423407736
1 BIDEN / KZT
0,07746354
1 BIDEN / THB
฿0,0048572136
1 BIDEN / TWD
NT$0,0043251408
1 BIDEN / AED
د.إ0,0005469768
1 BIDEN / CHF
Fr0,0001177416
1 BIDEN / HKD
HK$0,0011684736
1 BIDEN / MAD
.د.م0,0013383792
1 BIDEN / MXN
$0,0027825768
1 BIDEN / PLN
0,0005380344
1 BIDEN / RON
лв0,000640872
1 BIDEN / SEK
kr0,0014263128
1 BIDEN / BGN
лв0,0002474064
1 BIDEN / HUF
Ft0,050658696
1 BIDEN / CZK
0,0031268592
1 BIDEN / KWD
د.ك0,0000454572
1 BIDEN / ILS
0,0004977936