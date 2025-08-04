BIGFACTS (BIGFACTS) Nedir?

$BIGFACTS is a community driven meme token that brings together the elements of Bigfoot, blockchain technology and meme culture. It aims to build a community where individuals can share truths and life insights through engaging and humorous memes. The project leverages memes as a tool for collective learning and effective information sharing. $BIGFACTS successfully merges the fun aspects of meme culture with the transparency and security of blockchain technology, fostering a vibrant and interactive community space. Importantly, it does this without encouraging financial investment, focusing instead on the educational and communal benefits of participation.

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BIGFACTS (BIGFACTS) Kaynağı Whitepaper Resmi Websitesi

BIGFACTS (BIGFACTS) Token Ekonomisi

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